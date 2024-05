De la dent douloureuse à la chirurgie salvatrice : le parcours d’un mécanicien avec Mercy Ships

Un jeune homme de 21 ans est enchanté de son intervention chirurgicale offerte par une organisation humanitaire pour retirer une tumeur qui avait atteint la moitié de la taille de son visage.

Papa, originaire du Sénégal occidental, n’était qu’un adolescent lorsqu’il a remarqué une petite bosse dans sa bouche. Bien que le personnel hospitalier lui ait dit qu’il s’agissait d’un simple mal de dents et qu’il guérirait, la tumeur a continué à grossir, devenant douloureuse et gênante pour sa vision.

Cette tumeur grandissante de la mandibule, une excroissance non cancéreuse provenant du tissu de sa mâchoire, a mis en péril la santé de ce mécanicien moto prometteur et ses perspectives d’avenir professionnel.

Son père, Toure, disait que cette tumeur était vraiment douloureuse et affectait la confiance en soi de son fils.

Il déclare : "Il traversait une période difficile en tant que jeune homme censé profiter de la vie. Voir ses amis d’enfance en bonne santé quand on est handicapé est très pénible pour un enfant."

La famille de Papa a travaillé dur afin de réunir suffisamment d’argent pour financer une opération à l’hôpital, c’est un véritable défi dans cette région. Une étude réalisée en 2021 dans quatre pays d’Afrique subsaharienne a révélé que 60 à 90 % des patients devant subir une intervention chirurgicale seraient ruinés s’ils allaient jusqu’au bout.

Mais alors que l’opération était sur le point de commencer, une coupure d’électricité est intervenue, ce qui est monnaie courante dans la région où vivent Papa et sa famille. Cet incident critique a fait naître une nouvelle peur chez Papa et craignant que l’électricité ne soit à nouveau coupée, il a décidé à contrecœur de reporter l’opération.

À l’âge de 21 ans, Papa se battait avec un avenir incertain. Il avait consacré sa vie professionnelle à la réparation et à la remise en état de motos, mais il avait de plus en plus de mal à supporter la douleur physique et l’inconfort. Il a lutté car il était fier de pouvoir aider ses parents et soutenir ses jeunes frères et sœurs en gérant un atelier de réparation de motos avec un ami, où il proposait des services essentiels et formait des jeunes qui voulaient apprendre le métier.

Il explique : " Depuis mon enfance, réparer des motos a toujours été une passion. Ce travail est très exigeant sur le plan physique ; il est encore plus difficile à exercer avec une tumeur."

Puis, en 2022, son ami a lu sur internet que le tout nouveau navire-hôpital de l’organisation humanitaire internationale Mercy Ships, le Global Mercy™, arriverait au Sénégal pour fournir des soins chirurgicaux sûrs et gratuits aux personnes qui en avaient besoin.

Papa s’est rendu dans un hôpital voisin où une équipe médicale bénévole de Mercy Ships effectuait des tests en vue de sélectionner les patients aptes à une opération.

Les souvenirs de son expérience précédente ont rejailli, le laissant aux prises avec des émotions contradictoires lorsqu’il a été accepté pour l’intervention.

"J’avais peur, mais j’avais confiance en Dieu", confie-t-il.

À son réveil, Papa a immédiatement constaté le succès de l’opération : sa vision était dégagée pour la première fois depuis des années.

Il raconte : "Quand je me suis réveillé, j’ai senti que la tumeur avait disparu parce qu’avant, elle m’empêchait de voir."

L’opération a consisté à retirer la partie de la mâchoire où la tumeur se développait. Les chirurgiens bénévoles ont ensuite reconstruit sa mâchoire à l’aide d’une plaque métallique.

Papa a passé plusieurs semaines de convalescence dans les services de l’hôpital, se rapprochant des autres patients et des membres de l’équipage grâce à des activités comme l’artisanat. "Les infirmières m’ont même appris à fabriquer des bracelets tout seul," se souvient-il.

Paul Kangethe, un infirmier bénévole américain, s’est occupé de Papa après l’opération. Il a observé qu’au fur et à mesure de sa guérison physique, la transformation ne se limitait pas à la peau.

Il raconte : "Le premier jour après l’opération, il restait calme au lit, n’interagissait pas avec les autres, ne parlait pas beaucoup. Mais au fil du temps, il s’est montré beaucoup plus communicant et actif. Il semblait beaucoup plus à l’aise pour parler et partager".

L’ami de Papa a exprimé sa gratitude lorsque ce dernier est rentré chez lui, en bonne santé et plein d’espoir. Il témoigne : "Ce que vous avez fait n’est pas seulement bénéfique à Papa, mais à tout le village. Nous étions tous inquiets pour lui. Sa tumeur a disparu et il a retrouvé sa santé, sa dignité et sa joie de vivre. Vous avez fait cela pour Papa et pour tous."

Son avenir étant désormais prometteur, Papa a annoncé après son opération : "Je veux retourner travailler et passer du temps avec mes parents et mes frères et sœurs. Je suis jeune aussi et j’aimerais me marier et fonder ma propre famille".

Les bénévoles ont transformé la vie de Papa. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez contribuer à la transformation qui s’opère à bord, consultez le site Volunteer Opportunities (MercyShips.org).

6 mai 2024 par