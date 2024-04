Un film en tournage à Essaouira sur l’attentat de Lockerbie

.Vol 103 : Le drame de Lockerbie revit à Essaouira"

. "Colin Firth à la conquête d’Essaouira pour ’FLIGHT 103"

."Essaouira, décor hollywoodien pour la tragédie de ’FLIGHT 103"

Il est prévu que l’équipe de tournage de la série "FLIGHT 103", arrive dès demain lundi dans la ville d’Essaouira. Cette Série qui raconte l’histoire de l’attentat contre le vol Pan American Airlines Flight 103. Cet événement tragique a coûté la vie à plus de 270 personnes dans la ville écossaise de Lockerbie en 1988.

Le rôle principal de la série est interprété par la star internationale Colin Firth, lauréat d’un Oscar, sous la direction de Michael Keillor et produite par NBC UNIVERSAL.

La majorité des scènes de la série seront tournées à Essaouira sous la Direction de DUNE FILMS, qui possède une grande expérience dans la production d’œuvres étrangères au Maroc, y compris "Charlie Wilson’s War" et "Gladiator 2".

Il convient de noter que le Maroc a toujours été et reste une destination privilégiée pour les cinéastes hollywoodiens, grâce à la diversité des paysages naturels que le pays offre. Avec le soutien de la haute direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la facilitation des procédures par les autorités locales et la haute compétence des équipes techniques marocaines, le Maroc est devenu la première destination dans le monde arabe, face à la concurrence et aux incitations fortes de l’Arabie Saoudite et du Royaume de Jordanie.

