La Dominique réaffirme son soutien à la souveraineté du Royaume

Lors d’une rencontre, lundi dernier, à Rabat, le Commonwealth de la Dominique a formellement réaffirmé son appui à la souveraineté du Maroc sur son territoire, incluant le Sahara. Cette position a été soulignée dans un communiqué conjoint suite à des discussions entre SEM. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et SEM. Vince Henderson, ministre des Affaires étrangères, des Affaires internationales, du Commerce et de l’Énergie de la Dominique.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens, ce lundi, à Rabat, SEM. Vince Henderson, a renouvelé le soutien de son pays à l’initiative d’autonomie proposée par le Royaume du Maroc en 2007, qu’il considère comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour régler le conflit autour du Sahara.

Le Chef de la diplomatie de la Dominique a également exprimé son appui aux démarches des Nations Unies, reconnues comme le seul cadre légitime pour atteindre une résolution stable et durable à cette question régionale.

Le Commonwealth de la Dominique a aussi réaffirmé son engagement de renforcer les liens d’amitié et de coopération avec le Royaume du Maroc.

En tant que membre de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), le Commonwealth de la Dominique a salué l’ouverture d’une ambassade de l’Organisation à Rabat (18 octobre 2018) et d’un consulat général à Dakhla (31 mars 2022).

Ces initiatives constituent une grande opportunité pour consolider davantage les échanges bilatéraux entre le Royaume du Maroc et les six États de la Caraïbe orientale.

