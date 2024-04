La Sierra-Léone exprime son plein soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

Les soutiens se multiplient pour la reconnaissance territoriale du Royaume du Maroc. Ce mardi 23 avril 2024, la Sierra Leone a exprimé, à Rabat, son plein soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et considère l’Initiative d’autonomie comme la seule solution "crédible, sérieuse et réaliste" à ce différend.

La République de la Sierra Leone a exprimé, mardi à Rabat, son plein soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, tout en considérant l’Initiative marocaine d’autonomie comme la seule solution "crédible, sérieuse et réaliste" au différend autour du Sahara marocain.

Cette position du gouvernement de Freetown a été exprimée dans un Communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Sierra-Léonais, Timothy Musa Kabba.

Le chef de la diplomatie sierra-léonaise a réitéré le soutien ferme de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume, qui a été conforté par l’ouverture, en août 2021, d’un Consulat général de la Sierra Leone à Dakhla et sa participation, le 15 janvier 2021, à la Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, à l’invitation du Royaume et des Etats-Unis d’Amérique.

SEM. Timothy Musa Kabba a aussi réaffirmé son plein appui au processus mené par les Nations Unies pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable à la question du Sahara marocain.

La Sierra-Léone vient ainsi s’ajouter à la longue liste des États soutenant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc avec ses provinces du Sud dont le Sahara.

