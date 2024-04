Une plateforme opérationnelle pour les Béninois de la diaspora

L’ambassade du Bénin en France a annoncé, vendredi 26 avril 2024, sur ses canaux digitaux, l’opérationnalisation d’une nouvelle plateforme de prise de rendez-vous pour divers consulaires incluant l’établissement des actes d’état civil.

« Vous pouvez dès à présent aisément planifier vos rendez-vous pour divers services consulaires, incluant l’établissement des passeports, le RAVIP, l’autorisation parentale, le certificat de vie et la procuration. Des plages horaires sont d’ores et déjà disponibles pour les trois prochains mois, et de nouvelles seront ouvertes progressivement en fonction de la demande », a annoncé l’Ambassade du Bénin en France, vendredi 26 avril 2024, dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle plateforme .

Les prises de rendez-vous peuvent se faire via les liens : benin-ambassade.fr/rendez-vous ou https://lnkd.in/esHBa5rx

M. M.

