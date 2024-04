Le Bénin préoccupé par l’escalade de la tension entre Israël et Iran

Le Bénin est préoccupé par l’escalade de la tension au Proche et Moyen-Orient. Le gouvernement béninois à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères en date du 15 avril 2024, appelle Iran et Israël à la plus grande retenue.

« La République du Bénin suit, avec préoccupation, l’escalade de la tension au Proche et Moyen-Orient », informe le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Pour éviter une nouvelle dégradation de la sécurité dans la région, le gouvernement béninois appelle Iran et Israël, à la plus grande retenue.

Le Bénin réitère aussi son soutien aux efforts et initiatives qui « seront entrepris par l’Organisation des Nations Unies ou tous les autres acteurs internationaux, pour apaiser cette situation préjudiciable à la paix et à la sécurité internationales ».

L’escalade des tensions au Moyen-Orient est marquée par des actes de violence qui violent la Charte des Nations-Unies. Des centaines de drones et de missiles ont été lancés par Iran sur le territoire israélien dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril 2024. C’est en riposte à la frappe attribuée à Israël sur le consulat d’Iran à Damas le 1er avril.

