Saint-Christophe-et-Niévès réitère sa position constante à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le Royaume du Maroc ne cesse d’engranger des succès diplomatiques concernant son intégrité territoriale. La dernière en date est le cas de la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès, qui a réitéré, ce 17 avril 2024, à Rabat, sa position constante en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de son intégrité territoriale.

Ce mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, de l’Industrie, du Commerce et de la Consommation, du Développement économique et de l’Investissement de Saint-Christophe-et-Niévès, Denzil Llewellyn Douglas, a réitéré la position constante de son pays "en faveur de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara et de l’intégrité territoriale du Royaume".

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Douglas n’a pas manqué de réaffirmer le soutien de son pays au processus politique dirigé par l’ONU visant à trouver une solution juste et durable à ce différend régional. Il a souligné la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie comme "seule solution crédible, sérieuse et réaliste".

Le communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre entre les deux Chefs de diplomatie rappelle que cette initiative marocaine est en conformité totale avec le Droit international, la Charte des Nations Unies, les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l’ONU.

Saint-Christophe-et-Niévès a annoncé sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et son soutien à l’initiative du plan d’autonomie comme "seule base sérieuse, crédible et réaliste" pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

La Fédération a salué le développement socio-économique que connaît le Sahara marocain à la faveur des efforts et des investissements engagés par le Royaume du Maroc, dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement des provinces du Sud.

Saint-Christophe-et-Niévès, en tant que membre de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale, a salué l’ouverture d’une ambassade de l’Organisation à Rabat le 19 octobre 2018 et d’un consulat général à Dakhla le 31 mars 2022.

.

17 avril 2024 par