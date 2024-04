Ousmane Sonko nommé Premier ministre

Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal a pris une première mesure de sa présidence quelques heures après son investiture. Il a nommé par décret lu à la télévision publique RTS, Ousmane Sonko au poste de Premier ministre.

Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal a nommé Ousmane Sonko, la figure clé de son élection au poste de Premier ministre. Le décret a été lu à la télévision publique RTS dans la soirée du mardi 02 avril 2024 par Oumar Samba Bâ, secrétaire général de la présidence de la République. Informé de la décision, le Premier ministre, dans une déclaration sur la télévision publique, dit mesurer l’importance de la confiance que le président a placé en lui. Tout en remerciant le nouveau président, Ousmane Sonko fait la promesse d’être loyale et dévoué.

« Nous travaillons tous à faire élire le président Bassirou Diomaye Faye. Il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, à chacun et chacune, où qu’il se trouve, que ce projet est le sien. Et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président », avait déclaré Ousmane Sonko lors du meeting qui a clôturé la campagne électorale au Sénégal.

F. A. A.

3 avril 2024 par