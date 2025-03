EV24.africa, la marketplace dédiée aux véhicules électriques lancée

EV24.africa, la plateforme panafricaine révolutionnaire qui relie les acheteurs africains de véhicules électriques (VE) à des fournisseurs internationaux de confiance, a été lancée.

La marketplace EV24.africa met à disposition des acheteurs de véhicules électriques (VE) un vaste choix de plus de 200 modèles issus de plus de 25 marques internationales, avec des options de financement et une livraison simplifiée.

EV24.africa propose une sélection de véhicules électriques variés, allant des citadines compactes aux SUV, pickups et véhicules utilitaires. Parmi les marques disponibles, on retrouve des noms de renom tels que BYD, Tesla, Toyota, Peugeot, Fiat et bien d’autres. Le site vise à rendre l’achat de Voitures Electriques accessible à tous, avec des prix compétitifs et une assistance tout au long du processus d’achat.

À une époque où la transition énergétique devient de plus en plus urgente, EV24.africa répond à la demande croissante de véhicules électriques fiables et abordables en Afrique. De nombreux gouvernements africains mettent en place des politiques incitatives pour encourager l’adoption des véhicules électriques, mais l’accès aux modèles adaptés aux routes africaines reste limité. EV24.africa répond à ce défi en fournissant un service d’importation et de logistique couvrant l’ensemble des 54 pays africains.

Un accompagnement sur mesure

L’un des atouts majeurs de EV24.africa réside dans son accompagnement personnalisé. Chaque client, qu’il soit particulier ou entreprise, bénéficie de conseils sur les véhicules les mieux adaptés à ses besoins. En outre, le site fournit une assistance pour naviguer à travers les réglementations complexes d’importation, qui varient d’un pays à l’autre. Les clients peuvent ainsi facilement comprendre les droits de douane, exonérations fiscales et autres incitations spécifiques à chaque pays.

Le lancement de EV24.africa s’appuie sur le succès d’AUTO24.africa, une plateforme déjà bien établie dans la vente de véhicules électriques à travers plusieurs pays africains, tels que le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Rwanda, et bien d’autres. Avec son expertise en certification, logistique et service client, AUTO24.africa a déjà démontré son savoir-faire, créant ainsi une base de confiance solide pour le lancement de cette nouvelle plateforme.

Axel Peyrière, PDG d’AUTO24.africa, souligne que l’Afrique est prête pour une transition vers la mobilité électrique. « Les véhicules électriques (VE) ne sont pas seulement un choix écologique, mais aussi une décision économique intelligente. Les économies réalisées sur le carburant et l’entretien, combinées à des infrastructures de recharge en constante, font des VE un investissement stratégique pour l’avenir de l’Afrique ».

L’un des défis majeurs pour les acheteurs africains de véhicules électriques reste la diversité des politiques d’importation selon les pays.

EV24.africa simplifie le processus en fournissant des informations claires et détaillées sur les droits de douane, les exonérations fiscales et les incitations. Par exemple, des pays comme le Rwanda et le Ghana offre des exonérations totales des droits d’importation pour les véhicules 100 % électriques, tandis que d’autres, comme le Kenya, appliquent des droits réduits.

En facilitant l’accès à des véhicules électriques fiables et abordables, EV24.africa ouvre la voie à une transition énergétique réussie en Afrique. Avec un service client dédié et une plateforme transparente, l’achat de véhicules électriques devient simple, accessible et sécurisé.

EV24.africa est bien plus qu’une marketplace : c’est un acteur clé pour l’avenir de la mobilité durable sur le continent.

