ENGIE Services s’installe au Bénin

Après ENGIE ACCESS spécialisé dans les kits solaires, le Groupe ENGIE installe sa filiale Services en République du Bénin. M. Armand SEYA, CEO ENGIE SERVICES Afrique de l’Ouest a séjourné à Cotonou dans ce cadre.



Présent en Côte d’Ivoire (Abidjan, Bouaké, San Pedro), au Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo Dioulasso), Mali, Niger, Togo, Ghana et au Sénégal, ENGIE Services intervient dans les Installations électriques HT/BT, les Centrales photovoltaïques, les Automatismes industriels, la digitalisation, le monitoring d’installations, la Maintenance multi-technique, les Datacenters, et les télécoms. La filiale opère également dans le secteur du Pétrole, gaz et raffinerie.

La mission conduite par M. Armand SEYA a eu plusieurs entretiens durant lesquels, le savoir faire du groupe a été présenté afin d’évaluer les perspectives de collaboration avec des entreprises privées et publiques et prendre part au développement accéléré en cours au Bénin dans les secteurs de l’eau et de l’énergie.

Il convient de préciser que Les entités ENGIE seront cédées à l’entreprise BUTEC (EPC basé à Dubaï) à 100% à partir de fin Mars.

18 mars 2022 par