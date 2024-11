Dr Zul-kifl Salami se réjouit de la signature de 4 accords à Washington

En marge des Assemblées Annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International à Washington DC, le Ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, a procédé les 23 et 24 octobre 2024, à la signature de divers accords de financement pour un montant global de 74,5 milliards de FCFA. Le ministre d’Etat, Dr Zul-kifl Salami Chargé de Mission du Président de la République s’est réjoui de la signature de ces accords entrant dans la droite ligne du mandat social du président Patrice Talon.

Les Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) ont eu lieu du 21 au 26 octobre 2024, à Washington D.C., aux Etats-Unis. Selon le ministre d’Etat, Dr Zul-kifl Salami, ces assemblées 2024 portent un caractère historique. « Il y a la célébration du 80e anniversaire de la création du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale. C’était un événement très important », relève le Chargé de Mission du Président de la République. Il note également l’adhésion du Liechtenstein en tant que membre du FMI. Dr Zul-kifl Salami souligne aussi l’adoption de la décision qui accorde un deuxième siège à l’Afrique subsaharienne au sein du Fonds monétaire international. « C’est la consécration de négociations qui ont duré des années », a-t-il affirmé.

Le Chargé de Mission du Président de la République s’est particulièrement réjoui de la signature de 4 accords par le Bénin. « C’est la première fois que grâce au gouvernement de la rupture nous célébrons quatre signatures au cours d’une seule assemblée », a déclaré Dr Zul-kifl Salami.

Le Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe alloue 8,9 milliards de FCFA au Bénin pour le projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable dans plusieurs villes. Le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) apporte environ 15, 6 milliards de FCFA pour l’extension du Projet d’Appui au Développement du Maraîchage (PADMAR) à 27 nouvelles communes. « Ce projet va créer des emplois pour les jeunes et également pour les femmes. Il contribue bien sûr à renforcer notre sécurité alimentaire nutritionnel sur le plan global », a indiqué le Chargé de Mission du Président de la République.

La Banque Ouest Africaine de Développement octroie aussi 20 milliards de FCFA pour le secteur de l’eau, puis 30 milliards de FCFA pour la reconstruction de 3 Lycées techniques et agricoles. Selon Dr Zul-kifl Salami, ces financements sont de nature concessionnelle. « Les financements concessionnels ce sont les financements à la limite du don non remboursable, c’est-à-dire qui ont une maturité relativement longue et des taux d’intérêt faibles », a-t-il expliqué. Les financements obtenus grâce au ministre des finances, souligne-t-il, vont dans le droit fil de la consolidation du mandat social du Chef de l’Etat, Patrice Talon.

