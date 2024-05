Dr Zul Kifl Salami souligne la bonne coopération entre le Bénin et la BID

Le Bénin a pris part aux travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) tenus à Riyadh en Arabie Saoudite du 27 au 30 avril 2024.

« Chérir notre Passé, Tracer notre Avenir : Originalité, Solidarité et Prospérité », c’est sous ce thème que l’édition 2024 des Assemblées annuelles de la BID s’est tenue en Arabie Saoudite. Le Bénin fait partie des pays ayant pris part aux travaux. Selon Dr Zul Kifl Salami, le Bénin a été un collaborateur très fidèle de la BID. « Le président Patrice Talon a impulsé une nouvelle dynamique à la coopération avec le groupe de la BID. (…) Nous avons fait beaucoup de choses et surtout nous avons un Programme d’action du gouvernement très porteur et la BID est prête à financer les ambitions du Bénin à cet égard », a déclaré le chargé de mission du Chef de l’Etat. Les autorités du Bénin ont, au cours de ces assemblées générales, échangé avec plusieurs personnalités.

Dr Zul Kifl Salami a expliqué la pertinence du thème des Assemblées annuelles de la BID. A l’en croire, le passé mérite d’être évalué afin de tirer des leçons pour l’avenir. Il a rappelé les faits ayant conduit à la création de la Banque Islamique de Développement. Il qualifie le passé de la BID de ‘’très glorieux’’, car la BID a été créée dans un contexte de turbulences notamment de la crise de l’énergie. S’agissant de l’avenir, souligne le chargé de mission du Chef de l’Etat, il y a des défis que le groupe de la BID doit relever.

