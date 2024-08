Dr. Akinwumi Adesina, Président de la BAD visite à nouveau la GDIZ

Deux ans après une première visite, le Dr. Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement (BAD), a effectué une seconde visite à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Il a constaté avec satisfaction, les « progrès significatifs » enregistrés au sein de plusieurs unités de transformation.

Le Dr. Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement à nouveau à la GDIZ, après une première visite en février 2022. Accompagné du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, et du Représentant résident de la BAD, Robert Masumbuko, il a visité en juillet dernier, le parc textile de la GDIZ, et les unités de transformation de cajou, deux secteurs en pleine expansion dans la zone économique spéciale.

Cette visite selon le service de communication de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement, de l’exploitation et du développement de la zone, marque une étape importante dans la collaboration entre GDIZ et la BAD », et renforce la mission commune entre la Banque et la zone, de transformer les défis économiques en opportunités pour l’avenir du Bénin. « Nous sommes fiers de contribuer activement à l’industrialisation du Bénin et de renforcer notre partenariat avec la Banque Africaine de Développement », renseigne la publication de la SIPI-BENIN.

Dr. Akinwumi Adesina et la délégation qui l’a conduit ont été accueillis par Létondji Béhéton, directeur général de la SIPI-BENIN.

