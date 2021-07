Des nominations au ministère des finances

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 28 juillet 2021, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement. Sur proposition du Ministre, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère de l’Economie et des Finances :

Secrétaire général du ministère : Monsieur Alban BESSAN

Directeur adjoint de Cabinet : Madame Adidjatou HASSAN ZANOUVI

Conseiller technique au suivi des notations et projets structurants : Monsieur Armand OLOGOUDOU

Conseiller technique au Budget : Monsieur Macaire AGBANTE

Directeur national du Contrôle financier : Monsieur Eric YETONGNON

Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique : Monsieur Oumara Karimou ASSOUMA

Directeur de la Production des comptes à la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique : Monsieur Soumanou ADODO

Trésorier général de l’Etat à la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique : Monsieur Félicien DAKODO

Directeur général de l’Economie : Monsieur Aristide MEDENOU

Directeur général des Participations de l’Etat et de la Dénationalisation : Madame Christelle YEBE

Directeur général du Secteur financier : Monsieur Adam AFFO DENDE

Directeur général du financement du Développement : Monsieur Victorien Yaovi EDE

Directeur général de la Statistique et de la Démographie : Monsieur Laurent HOUNSA.

