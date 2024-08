Des médecins de 06 pays d’Afrique anglophone renforcent leurs capacités à Cotonou

La seconde session de renforcement des capacités sur les exigences de la norme ISO 15 189 et les techniques d’audit des systèmes de management au profit des membres du réseau de laboratoires médicaux africains du laboratoire Supranational de référence de la tuberculose de Cotonou (SRL Cotonou), a été officiellement lancée ce mardi 27 août 2024 à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin). Des techniciens des laboratoires médicaux de 06 pays africains prennent part aux travaux prévus pour durer 05 jours.

La norme ISO 15 189 intitulée « Laboratoires de biologie médicale - Exigences concernant la qualité et la compétence », publiée en 2022 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) est au cœur de la seconde session de formation des membres du réseau de laboratoires médicaux africains du laboratoire Supranational de référence de la tuberculose de Cotonou. Des techniciens et des experts de 06 pays à savoir, le Cameroun, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, et la Sierra Leone prennent part aux travaux qui se déroulent en anglais à la CCI Bénin.

L’objectif de la session de formation selon Claude Roger DIOUN, conseiller technique du représentant résident, et directeur général du système ouest africain d’accréditation, est de permettre aux techniciens de bénéficier des exigences de la nouvelle norme internationale sur la qualité et la compétence des laboratoires de référence dans le domaine de la biologie médicale.

La norme ISO 15 189

La norme ISO 15 189 dira le directeur du laboratoire Supranational sur la tuberculose de Cotonou, est une norme qui organise la qualité dans les laboratoires d’analyses biomédicales. L’objectif de la formation d’après lui, est de « capaciter les laboratoires nationaux de référence ». Cette seconde session qui fait suite à celle organisée à Cotonou du 29 juillet au 02 août 2024 selon Dissou AFFOLABI, a permis de former les techniciens des 23 laboratoires de références sur la tuberculose en Afrique de l’ouest et du centre. Il espère qu’au terme de ces deux sessions, les participants soient mieux aguerris sur la norme ISO 15 189, les approches ayant changé dans la nouvelle version. « Même si certains de ces laboratoires étaient accrédités sur la version 2012, avec la version 2022, il faut qu’ils s’imprègnent des nouvelles directives dans cette version pour pouvoir maintenir leur accréditation », a précisé le directeur du laboratoire Supranational sur la tuberculose de Cotonou. Il a formulé à l’occasion, le vœu que les techniciens parviennent à changer non seulement leur système mais également leur management de qualité afin de le mettre aux normes de la nouvelle version.

Youssouf Mama SIKA, directeur de la normalisation et de la certification, point focal du Système ouest africain d’accréditation (SOAC) au Bénin, représentant le secrétaire général de la CCI Bénin, a exprimé ses remerciements au SOAC pour le choix porté sur son pays pour abriter les deux sessions de formation. Il s’agit selon lui, « d’une activité d’éclat pour la sous-région ».

Evoquant la gouvernance du SOAC au niveau du Bénin, il a cité trois types de représentants à savoir, le ministère de l’industrie et du commerce, les laboratoires qui disposent d’un représentant, et la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin en tant que membre de l’organisme de gouvernance du SOAC ; ce qui voudra dire que « le SOAC est bien orienté et bien dirigé, et a les attentes et les aspirations de tous les membres ».

Les deux sessions de formations ont été animées par le Système ouest africain d’accréditation, l’organisme d’accréditation des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). La session francophone a réuni du 29 juillet au 02 août 2024 à Cotonou, des techniciens de laboratoires médicaux du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo pour ce qui concerne la région Afrique de l’Ouest. L’Afrique centrale était représentée par le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la République Démocratique du Congo, le Gabon, le Tchad, et Sao Tome et Principe.

En accueillant ces sessions de formation, la CCI Bénin, membre des structures de gouvernance du SOAC à l’instar de l’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (ANM), démontre son attachement à la qualité, notamment l’accréditation au Bénin et par-delà, toute l’Afrique. Selon les organisateurs, c’est un partenariat qui prend corps entre le SRL Cotonou, le SOAC et l’institution consulaire à travers les deux sessions. La mise en en commun des ressources et expertises des organisations partenaires permettra de vulgariser plus efficacement et plus largement l’importance de la démarche qualité, particulièrement l’accréditation, notamment dans le « secteur sensible » de la santé humaine.

Dr Valerie DONKENG, responsable du laboratoire de référence sur la tuberculose au Cameroun dit être agréablement surprise par le programme qui a permis de faire le récapitulatif de la norme de 2012, et une comparaison assez détaillée et spécifique de toutes les nouveautés contenues dans la nouvelle version de la norme. « Il y avait certains points sur lesquelles on n’avait pas un gros discernement sur la manière d’appliquer et comment implémenter », a-t-elle confié. Evoquant le cas de son pays, elle informe que généralement lorsqu’on finit les formations, on remet aux participants le certificat de participation. Mais la session du SOAC à l’en croire, a permis de savoir que ce certificat qui est délivré ne tient pas lieu de certificat de compétence. « Ça ne donne pas à la personne qui a reçu le certificat, l’aptitude à faire l’activité pour laquelle elle a participé. Dorénavant, le certificat aura une autre connotation et sera libellé d’une façon différente pour prouver que la personne qui a été formée est capable de faire ce pourquoi il a été formé », a expliqué la responsable du laboratoire de référence sur la tuberculose au Cameroun.

Les travaux de cette seconde session prennent fin le vendredi 31 août 2024.

F. A. A.

28 août 2024 par ,