Des marchands de Dantokpa impressionnés après une visite au marché de Gros de Calavi

Une délégation des marchands a visité en fin de semaine écoulée, le marché de Gros en construction à Abomey-Calavi ; le plus grand pôle économique destiné à accueillir la délocalisation prochaine du marché de Dantokpa.

C’est sur un vaste domaine de 168 ha 18a 6 au quartier Zopah, dans la commune d’Abomey-Calavi, que le gouvernement dans sa politique de modernisation des espaces marchands, construit le marché de Gros. C’est le nouveau centre névralgique des échanges commerciaux au Bénin. Selon une publication du gouvernement, il est équipé plusieurs installations modernes capables d’accueillir divers types de marchandises, notamment des entrepôts secs et frigorifiques), des zones de stockage modernes, et des plateformes logistiques facilitant l’accès des camions et la circulation des marchandises, et bien d’autres espaces qui facilitent le bon déroulement des activités.

Des marchands après une visite avec le ministre de l’industrie et du commerce n’ont pas caché leur satisfaction. « Nous sommes vraiment impressionnés par la modernité de ce marché. Il va nous permettre de travailler dans de bien meilleures conditions que celles de Dantokpa. Nous pourrons stocker nos produits en toute sécurité et gérer nos transactions de manière plus efficace », c’est ce qu’a déclaré Bernadette AHOUANDJINOU, grossiste à Dantokpa.

La visite selon le ministre de l’industrie et du commerce, entre dans le cadre du dialogue permanent que le gouvernement a instauré avec les marchands. « Les marchands sont venus prendre connaissance des lieux qui vont les accueillir bientôt quand ils quitteront le marché Dantokpa », a confié Shadiya ASSOUMAN. Elle avait à ses côtés, Eunice KINIFFO, directrice générale de l’ANaGeM.

17 septembre 2024