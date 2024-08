Des jeunes Béninois à la recherche de solutions pour une agriculture innovante

Les travaux du premier HUNLEACH Hack ont démarré ce jeudi 22 août 2024, à la Mezzanine de Epitech à Cotonou. Cette première édition organisée par Impact Hub Cotonou en partenariat avec la SNV, et plusieurs autres partenaires, est placée sous le thème « Le digital au profit de l’agriprenariat des jeunes ».

Des jeunes Béninois, acteurs du changement s’engagement à relever les défis majeurs du secteur agroalimentaire dans le pays. Le premier HUNLEACH Hack organisé en leur intention leur permet de suivre un processus d’innovation immersif facilité par des facilitateurs formés par UNLEASH, et de collaborer sur des solutions pour l’entrepreneuriat agricole soutenu par le digital au Bénin. Ils apprendront également des experts afin de s’assurer que leurs idées sont véritablement adaptées au défi à relever.

Ce HUNLEACH Hack selon Arnaud F. LOKONON, Team lead de l’évènement, reflète l’engagement de la jeunesse à « stimuler l’innovation numérique pour relever les défis du secteur agricole au Bénin ». « Le hack est une opportunité unique pour faire émerger des solutions nouvelles et audacieuses qui transformeront l’avenir de l’agriculture pour le Bénin », a-t-il ajouté. Après avoir exprimé sa gratitude aux partenaires, notamment Impact Hub Cotonou, à la SNV, à Epitech Bénin, et à l’équipe d’organisation, le Team lead a encouragé les jeunes participants à profiter de cette expérience, à échanger les idées et à collaborer pour créer des solutions qui auront un impact réel et durable sur le secteur agricole dans le pays.

« Au Bénin, Impact Hub Cotonou se veut une autre version à impact social régulièrement enregistrée dont les actions sont axées sur les ODD (Objectifs de développement durable) des Nations Unies en encourageant les jeunes Africains en général et les jeunes béninois en particulier à relever les défis les plus pressants de leurs communautés à savoir : l’éducation, l’emploi, l’agriculture, l’énergie, la santé, etc, à travers l’entreprenariat », c’est ce qu’a souligné Annick A. AKOBE, directrice de Impact Hub Cotonou, à la cérémonie d’ouverture. Le but visé à l’en croire, est de soutenir et de promouvoir les innovations technologiques et entrepreneuriales durables afin d’identifier, de développer et de diffuser largement des solutions pratiques Made in Africa, Made in Benin. En phase avec la vision et l’ambition de la structure qu’elle dirige, le UNLEACH Hack souligne la directrice, se veut être cette porte qui ouvre le Bénin sur la sous-région et le monde à travers son réseau global à fort ancrage local et qui rassemble les fils et filles du pays. Le programme retenu pour cette formation suivant ses explications, fait partie de plusieurs autres programmes destinés à former, coacher, et accompagner des entrepreneurs sociaux et des agents de changements porteurs de solutions durables pour la construction d’un Bénin nouveau. Annick A. AKOBE n’a pas manqué de rassurer de la disponibilité de Impact Hub Cotonou à multiplier les initiatives, accompagner les startups naissantes issues de son programme « Devenir entrepreneur aujourd’hui », et ce, jusqu’à leur maturation.

Pour le président du consortium Jeunesse Bénin, le hack permettra de former une jeunesse béninoise qui va produire les solutions numériques de demain. Il s’agit d’après lui, d’une bonne opportunité pour les jeunes afin de travailler à l’élaboration de solutions innovantes mais aussi pour venir en soutien au monde agricole qui se modernise et qui profite des avancées de la technologie. « Le numérique reste un instrument puissant que nous devons utiliser dans tous les domaines, mais aussi dans le secteur de l’agriculture », a souligné Elisée DITCHARE avant de formuler le vœu qu’au cours des prochains jours, les jeunes participants développent leurs talents pour trouver des solutions qui faciliteront le travail des agriculteurs, de partager des données fiables, de mettre en lien les différents acteurs de la chaine des valeurs, de tracer l’origine des produits, et bien plusieurs autres solutions.

La directrice de la SNV, Jeannette de REGT a invité les jeunes talents à développer des solutions qui impactent leurs communautés. Après ses sages conseils, elle les a invités à la persévérance, et à s’inspirer des conseils des coachs.

A propos de UNLEASH

UNLEASH est une organisation à but non lucratif ayant pour mission d’accélérer le changement positif vers les Objectifs de Développement Durable (ODD) en mobilisant de jeunes talents dans le leadership communautaire, la résolution de problèmes et le développement de solutions sociales et environnementales impactantes.

Le premier HUNLEACH Hack selon les organisateurs, fait partie des UNLEASH Hacks, des sprints d’innovation locaux permettant aux jeunes de s’attaquer aux défis des Objectifs de Développement Durable de leur région. Ils sont organisés par des membres de la communauté UNLEASH et fournissent aux participants les outils et compétences nécessaires pour développer de nouvelles idées et solutions ayant un impact positif local. En 2024, plus de 40 Hacks sont organisés à travers le monde, abordant tous les ODD dans différentes communautés.

Quelques images

F. A. A.

23 août 2024 par ,