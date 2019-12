Des élus inconnus du grand public

Les élections à la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) ont eu lieu le 18 décembre 2019 sur toute l’étendue du territoire national. Cette fois, les opérateurs économiques ont émis leur choix en ligne. Au terme de la publication des résultats du scrutin, c’est avec stupéfaction que les commerçants et autres acteurs économiques ont découverts de « grands inconnus » parmi les nouveaux élus consulaires.

Sur la liste nationale, Monsieur Capo-Chichi Coovi Hippolyte Alphonse représente La Roche Sarl. Yaya Faikou représente la SBEE. Monsieur Edey Bleossi Agbélé Marc par exemple va siéger pour le compte de ATC Industries du Bois. Et la liste n’est pas exhaustive.

De parfaits inconnus affirment plusieurs opérateurs économiques. Pour eux, ces « inconnus » ne peuvent défendre leur corporation. Selon nos investigations, cette situation se justifie par les nouveaux textes qui régissent la CCIB.

Ainsi, sur la liste des pièces à fournir, il est indiqué que pour être candidat au niveau national, il faut avoir un mandat de représentation de l’entreprise dûment signé au cas où le représentant n’est pas aux fonctions de direction de l’entreprise. Une représentation par procuration très discutable.

Affaire à suivre

Paul Tonon

Resultats provisoires du scrutin

19 décembre 2019 par