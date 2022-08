Delphos conseille Wave Mobile Money sur un prêt syndiqué de 90 millions d’euros

Delphos a agi en tant que conseiller exclusif de Wave Mobile Money Holdings Inc. (« Wave ») sur son prêt syndiqué de 90 millions d’euros très réussi

Delphos a agi en tant que conseiller exclusif de Wave Mobile Money Holdings Inc. (« Wave ») sur son prêt syndiqué de 90 millions d’euros qui a connu un grand succès, qui accélérera encore la croissance dynamique de Wave en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Le prêt a suscité des intérêts substantiels de la part des institutions de financement du développement et des fonds d’impact et comprend des engagements de 25 millions d’euros de la SFI, de 12 millions d’euros de Finnfund et de 12 millions d’euros de Norfund sous forme de prêts bilatéraux. Un montant supplémentaire de 41 millions d’euros a été collecté auprès des fonds d’impact Symbiotics, Blue Orchard, responsAbility et Lendable, qui ont participé au programme de prêt B de la SFI.

Ce financement par emprunt établit un nouveau point culminant pour un stade de croissance des technologies financières africaines en termes d’engagements totaux levés.

« Cet investissement de la SFI, de Finnfund, de Norfund et d’autres prêteurs nous aide à offrir une diversité de produits financiers, en encourageant les utilisateurs à rester dans le secteur financier formel, en approfondissant l’inclusion financière dans la région », a déclaré Coura Sene, directrice générale de Wave pour la région de l’UEMOA.

Wave a nommé Delphos comme conseiller sur la base de sa combinaison de son expertise en matière de dette en Afrique et de sa profonde compréhension des investissements technologiques.

« Chez Delphos, nous plaidons pour que les capitaux d’impact puissent être mobilisés par le biais d’investissements technologiques. L’évolutivité des plates-formes technologiques et la tendance plus large à la numérisation devraient conduire à des avantages démesurés sur les marchés frontières, à condition que les capitaux d’impact soient mis à la disposition des entreprises innovantes. Nous avons été honorés d’être le conseiller de Wave dans le cadre de cette transaction historique en Afrique de l’Ouest », a déclaré Andrew Brown, président de Delphos Advisory.

Delphos s’engage à soutenir l’inclusion financière en Afrique par le biais d’investissements technologiques.

1er août 2022 par