Dantokpa délogé ne restera pas un point noir à Cotonou (W. Houngbédji)

Le marché international de Dantokpa sera bientôt délocalisé. Mais en lieu et place, qu’est ce qui sera réalisé ? Le sujet a été évoqué lors d’une séance d’échanges entre le Secrétaire général adjoint et Porte-parole du gouvernement, et les journalistes de la presse en ligne, vendredi 21 juin 2024, dans les locaux de 24 HEURES AU BENIN.

Dantokpa, l’un des plus grands marchés en Afrique de l’ouest, connu pour son attractivité et ses attraits touristiques va bientôt disparaître. Une partie va se retrouver dans la galerie marchande du stade de l’amitié de Kouhounou, réservé essentiellement aux activités de vente de pagne, des bijoux, la maroquinerie, des sacs, des chaussures et des produits cosmétiques. Une autre destinée au marché de gros d’Abomey-Calavi est réservée aux grossistes pour des activités de commerce de produits agro-alimentaires, périssables ou non périssables.

Les autres usagers du plus grand marché au Bénin qui ne trouveraient pas de places, vont être relogés dans les nouveaux marchés urbains.

Au sujet des inquiétudes que suscite la délocalisation du marché Dantokpa, le porte-parole du gouvernement a été rassurant lors de la rencontre avec la presse en ligne ce vendredi. « Dantokpa délogé ne restera pas un point noir à Cotonou. Il va y avoir des investissements », a confié Wilfried L. Houngbédji. Les investissements qui seront réalisés sur le site du marché de Dantokpa selon le Porte-parole de l’Exécutif béninois, feront que l’attractivité connue pour ce site, va demeurer.

La décision de délocalisation de Dantokpa est intervenue suite aux incendies répétés enregistrés dans ce marché, à cause des installations anarchiques et non conformes aux normes. D’où l’option de modernisation des infrastructures marchandes destinées à offrir un cadre attrayant et sécurisé aux usagers.

F. A. A.

21 juin 2024 par