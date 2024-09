Daba Finance couronnée vainqueur du Ecobank Fintech Challenge 2024

Ecobank, le principal groupe de services financiers panafricain, a annoncé que la Fintech Ivoirienne Daba Finance est le grand vainqueur de son Ecobank Fintech Challenge 2024.

Douze (12) startups fintech innovantes ont concouru devant un jury prestigieux composé de cinq juges pour remporter le prix de 50 000 USD. Les juges, composés d’experts renommés du secteur, ont évalué les finalistes selon des critères tels que l’innovation, le potentiel de marché, la capacité d’adaptation et la solidité de l’équipe.

Après une compétition intense, Daba Finance remporte 50 000 USD grâce à sa solution visant à rendre l’investissement accessible à tous en offrant une plateforme d’investissement unique pour négocier des actions, des obligations et d’autres produits financiers.

Le DG de Daba Finance, BOUM III JR a exprimé sa profonde gratitude pour cette opportunité et cette reconnaissance, en déclarant : "Le fait de remporter ce challenge nous conforte dans notre mission qui consiste à mettre à la disposition de tous, des opportunités d’investissement et de création de richesse. Avec Ecobank comme partenaire, nous accélérons le processus visant à rendre notre innovation accessible à des millions de personnes et à apporter l’autonomie financière au continent.

Les juges ont également récompensé deux autres fintechs dont les solutions ont marqué les esprits. Melanin Kapital du Kenya a terminé deuxième, remportant 10 000 USD, et la fintech guinéenne YMO a pris la troisième place avec 5 000 USD. Pour la première fois, le grand public a eu l’occasion de voter pour sa fintech préférée, et MiaPay, du Togo, a remporté le « Choix du Public » pour l’édition de cette année.

Les 12 finalistes ont été soigneusement sélectionnés parmi un nombre record de 1 550 candidats pour le Fintech Challenge 2024, issues de 70 pays, illustrant la notoriété croissante de la compétition au fil de ses sept éditions. Cela permet également de mettre en valeur l’innovation et la créativité impressionnantes, en particulier sur le continent africain.

Lors de la cérémonie, tous les finalistes ont été intégrés au prestigieux programme Ecobank Fintech Fellowship, qui leur offre une exposition précieuse auprès des investisseurs et des leaders du secteur, ainsi qu’un accès à la Sandbox bancaire d’Ecobank pour tester et développer leurs solutions innovantes, avec la possibilité de se déployer à travers la vaste couverture panafricaine de la banque.

Cet événement annuel, unique en Afrique subsaharienne, témoigne de l’engagement d’Ecobank à aider les fintechs africaines à se développer et à croître, tout en permettant à la banque d’identifier des partenariats potentiels avec des fintechs susceptibles de combler le fossé de l’inclusion financière et de simplifier l’accès aux paiements.

Dans son discours, Jeremy Awori, Directeur Général du Groupe Ecobank, a déclaré : "Le continent africain est un véritable vivier d’innovation fintech à l’échelle mondiale et repousse constamment les limites pour améliorer la commodité et établir de nouvelles capacités numériques. La stratégie Fintech d’Ecobank repose sur l’exploitation de notre plateforme digitale panafricaine sans frontières pour fournir des solutions de pointe aux fintechs, qui bénéficieront à des millions d’Africains. Je suis particulièrement fier de ce que nous avons accompli jusqu’à présent avec les fintechs grâce à notre Ecobank Fintech Challenge annuel."

Il a ajouté : "Je suis extrêmement impressionné par la qualité des pitchs de nos douze finalistes, et je tiens à féliciter Daba Finance pour avoir atteint le sommet du podium. J’ai hâte de voir comment notre collaboration les aidera à se développer et à se déployer."

Il a conclu en exprimant sa sincère reconnaissance aux juges, aux sponsors et aux partenaires, parmi lesquels figurent Konfidants, Proparco, Huawei, Asky Airlines, TechCabal, BlueSpace, Afrilabs, Africa Fintech Network, MEST Africa, Naija Startups, Expand in Africa et Founders Africa. Il a adressé des remerciements particuliers à Asky Airlines, qui a offert des billets aller-retour aux gagnants.

Depuis sa création en 2017, le Ecobank Fintech Challenge a attiré plus de 7 000 candidatures de la part d’innovateurs fintech issus de 70 pays. Ce vivier impressionnant de talents a permis à 72 fintechs d’être intégrées au Ecobank Fintech Fellowship.

À propos du Ecobank Fintech Challenge :

Le Ecobank Fintech Challenge est une initiative panafricaine visant à identifier, soutenir et développer des startups fintech innovantes. Le Challenge offre une plateforme permettant aux entrepreneurs prometteurs de se connecter avec des investisseurs, des mentors et des leaders du secteur, accélérant ainsi leur parcours vers le succès. Jusqu’en 2023, 60 startups fintech ont été intégrées au Ecobank Fintech Fellowship, permettant de servir 10 millions de clients dans 19 pays. Les membres du Fellowship ont levé plus de 120 millions USD et conclu 15 partenariats. Pour plus d’informations, visitez : www.ecobankfintechchallenge.com

À propos du Groupe Ecobank (ou ‘Ecobank Transnational Incorporated’ ou ‘ETI’)

Le Groupe Ecobank est le premier groupe de services financiers privés panafricain avec une expertise africaine inégalée. Présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine, sa plateforme panafricaine unique offre une passerelle unique pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe emploie plus de 15 000 personnes et propose des produits, services et solutions bancaires pour les consommateurs, les entreprises commerciales, les sociétés et l’investissement à plus de 32 millions de clients, via plusieurs canaux, notamment numériques. Pour plus d’informations, visitez www.ecobank.com

