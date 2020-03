Les actionnaires de l’établissement bancaire Coris Bank International vont percevoir au titre de l’année 2019, un dividende net global de 13,440 milliards de FCFA (20,160 millions d’euros) dès le 6 juillet 2020. L’annonce a été faite par les dirigeants de la banque burkinabé.

Coris Bank International a clôturé l’exercice 2019 en réalisant un bénéfice net de de 27,692 milliards de FCFA contre 24,531 milliards de FCFA en 2018, soit une hausse de 12,88%.

Selon le document de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, « le dividende brut par action pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 est fixé à 480 FCFA ».

Après déduction de « la retenue à la source de 12,5% au titre de l’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM), le dividende net de 420 FCFA sera mis en paiement à compter du 06 juillet 2020 par le biais des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, selon les procédures prévues par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ».

Ce niveau de dividende « représente 48% du nominal de l’action contre 45,9% pour l’exercice précédent.

Le bénéfice net augmenté du report à nouveau antérieur de 4,512 milliards de FCFA donne le résultat net de l’exercice à répartir qui est de 32,204 milliards de FCFA.

Un montant de 4,153 milliards de FCFA sera affecté à la réserve spéciale, 15,360 milliards de FCFA aux dividendes bruts et 830,762 millions de FCFA au fonds social. Le report à nouveau est de 11,860 milliards de FCFA.

Après cette affectation, les fonds propres comptables de l’établissement bancaire s’établit à 124,772 milliards de FCFA soit 32 milliards FCFA (Capital) ; 30,500 milliards (primes liées au capital) ; 25,602 milliards (réserve spéciale) 24,809 milliards (réserve facultative) et 11,860 milliards (report à nouveau).

L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la banque est prévue pour le mercredi 8 avril 2020.

25 mars 2020 par