Comment les envois de fonds se transforment-ils en économies pour les familles nigérianes ?

Les envois de fonds contribuent aux contraintes financières de manière avantageuse pour les dépenses des ménages. D’après les rapports réalisés pour l’année 2017, le nombre de migrants internationaux dans le monde a atteint près de 258 millions. Bien que ces documents officiels ne constituent pas ceux nés de parents nigérians de la diaspora et détiennent donc la citoyenneté de leur pays de naissance. Désormais, de nombreux expatriés peuvent envoyer de l’argent à Nigeria avec ACE Money Transfer pour vos proches.

Envois de fonds internationaux - Aide financière

L’un des principaux avantages des envois de fonds est peut-être qu’ils peuvent soutenir les revenus des ménages, améliorant ainsi les conditions de vie et le bien-être. Les envois de fonds semblent être réceptifs aux déficits de revenus et, de cette manière, ont le potentiel de lisser le revenu des ménages sous de multiples aspects. De nombreuses études majeures ont montré comment les envois de fonds ont aidé à gérer le revenu des ménages dans différents pays, en particulier parmi les ménages qui sont confrontés à des contraintes d’épargne plus importantes et sont donc exposés à des risques plus élevés.

Croissance des envois de fonds au Nigéria

Les envois de fonds, les revenus des travailleurs expatriés, se sont améliorés de manière exceptionnelle ces dernières années, tout en étant considérablement plus fiables que d’autres sources de devises, telles que l’investissement étranger direct et l’aide publique au développement.

Envoi de fonds international au Nigéria avec ACE Money Transfer

Vous pouvez profiter des avantages de l’envoi de fonds avec ACE Money Transfer. ACE Money Transfer est réputé pour ses services de transfert de fonds rapides et instantanés. Créez un compte gratuit sur le portail officiel d’ACE Money Transfer dès aujourd’hui et commencez à profiter du luxe des avantages. Une équipe professionnelle d’experts vous aide à résoudre les questions et les problèmes liés aux envois de fonds internationaux. Des normes satisfaisant à tous les paramètres obligatoires garantissent des services fiables pour les envois de fonds internationaux.

Transfert de fonds sécurisé et fiable

Mise à jour avec des outils et une technologie avancés pour assurer une meilleure sécurité et un meilleur cryptage tout en gérant les envois de fonds internationaux. Si vous recherchez un fournisseur de services d’envoi de fonds sûr et fiable, ACE Money Transfer répond à toutes vos exigences. Les exigences de sécurité chez ACE garantissent la livraison sûre et sécurisée des paiements.

Transfert de fonds avec ACE Money Transfer

Le transfert de fonds vers le Nigéria facilité avec ACE Money Transfer. Les expatriés du monde entier peuvent envoyer des fonds internationaux à leurs proches au Nigeria. Il existe principalement deux méthodes pour envoyer des fonds à votre famille et à vos amis au Nigeria.

1. Espèces

2. Recharge mobile

Recevez de l’argent avec ACE Money Transfer

Recevez instantanément des envois de fonds de l’autre côté des frontières avec ACE Money Transfer. Classé parmi l’un des meilleurs prestataires de services pour la restauration de services concernant les envois de fonds internationaux. ACE propose une variété de cadeaux et d’avantages passionnants pour recevoir des envois de fonds internationaux via sa plateforme.

Fournisseur de services d’envoi de fonds - Transfert d’argent ACE

ACE Money Transfer vous offre un moyen rapide et sécurisé de transférer de l’argent au Nigeria. ACE Money Transfer offre le coût transactionnel le plus bas et les meilleurs taux de change compétitifs pour l’envoi et la réception de fonds. Équipé des meilleures capacités de sécurité et de cryptage, vous pouvez effectuer efficacement vos transactions. L’application mobile intelligente facilite les activités de gestion des transactions dans le confort de votre smartphone.

8 décembre 2020 par