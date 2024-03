Comment le NYSE est devenu la plus grande place boursière du monde

Le New York Stock Exchange (NYSE), le plus grand marché boursier du monde, joue un rôle important dans le système financier américain. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’il reflète et influence les tendances mondiales.

Il a été créé en mai 1792, le jour où 24 des principaux agents de change de New York — tous des hommes — se sont réunis à l’ombre d’un arbre, à Manhattan, pour créer le premier marché boursier de la ville.

Actuellement, et pour la 2e fois en 232 ans, la bourse est dirigée par une femme : Lynn Martin, qui a occupé plusieurs fonctions au sein de la bourse elle-même et de sa société mère, Intercontinental Exchange Incorporated, avant d’accéder au poste de présidente de Wall Street.

Un jour, Jeff Sprecher, le président de la bourse à l’époque, a croisé Lynn Martin, qui s’occupait à ce moment-là des transactions de produits dérivés cotés au NYSE. « Je me souviens d’avoir remarqué son audace et à sa détermination », déclare-t-il dans un rapport de l’entreprise. « C’est quelque chose que j’aimais bien chez elle. »

Lynn Martin a commencé son parcours en décrochant des diplômes en informatique et en statistiques, avant d’obtenir son premier emploi chez IBM. « Scientifique des données de métier et leader par nature, Lynn Martin a apporté de l’innovation et de l’expertise technologique à la bourse de New York, garantissant ainsi qu’elle reste la première place boursière mondiale de levée de capitaux », a déclaré Josh King, porte-parole du NYSE.

Aujourd’hui composé de quelque 2 400 entreprises, le NYSE vaut plus de 30 000 milliards de dollars. Ce chiffre se base sur le total de la valeur marchande des actions négociées à la bourse, connue sous le nom de capitalisation boursière.

En 2023, environ 61 % des Américains déclaraient avoir investi sur le marché, en actions individuelles, en fonds communs de placement ou en plans de pension ou de retraite, rapporte une étude de l’entreprise de sondage Gallup.

Unique en son genre

Au moment de la création du NYSE, il existait déjà des indices boursiers dans d’autres pays. La première bourse des valeurs a été fondée à Amsterdam en 1602. Londres et Francfort ont suivi.

À l’origine, la bourse de New York était basée sur celle d’Amsterdam, explique l’historien Peter Asch. (Son emplacement est dû à l’influence des Hollandais, qui ont tracé les rues de New York de manière à ce qu’un canal amène les marchandises au marché à l’angle des rues Wall et Broad. Quatre cents ans plus tard, la bourse des valeurs située à l’angle des rues Wall et Broad reste une plaque tournante de l’activité commerciale mondiale.)

Si le marché boursier hollandais a commencé par négocier des actions de la East India Company, son équivalent américain portait sur les échanges d’obligations émises par le jeune gouvernement des États-Unis pour rembourser la dette liée à la guerre d’Indépendance.

La bourse de New York a vite éclipsé celle de Philadelphie, la première qui ait vu le jour aux États-Unis.

« Toutes les villes avaient des banques à l’époque, poursuit M. Asch, mais New York s’est très vite développée pour devenir le plus grand centre bancaire du pays. C’est là qu’il fallait aller si vous aviez besoin de financement pour un grand projet. »

Aujourd’hui, le NYSE est le seul grand marché boursier au monde qui pratique encore le système des cotations à la criée, par des personnes présentes sur le parquet. « C’est vraiment ce qui nous distingue des autres, notre modèle de marché, souligne l’archiviste. Le NYSE est une communauté qui réunit les plus grandes entreprises du monde. Elles peuvent venir ici pour proposer leurs idées. »

Depuis sa création, la bourse de New York est représentative des tendances du marché et elle révèle ce qui fait tourner l’économie mondiale. Au départ, le NYSE se concentrait sur les banques et les assurances. Dans les années 1830, il était tourné davantage vers les sociétés ferroviaires et celles d’exploitation. Dans les années 1900, les constructeurs automobiles sont arrivés sur le marché, suivis par les fabricants d’avions, puis d’ordinateurs, et aujourd’hui, les entreprises de technologie numérique. La prochaine grande innovation se devine toujours dans les cotations du New York Stock Exchange, affirme M. Asch.

Mise à jour d’un article du 10 juillet 2018 rédigé par la pigiste Maeve Allsup.

