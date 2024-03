CCI Bénin et CIPB éveillent sur les enjeux de la sécurité incendie

Les chefs d’entreprise ont été sensibilisés sur les enjeux de la sécurité incendie et les meilleures pratiques en matière de prévention du risque incendie. L’atelier-débat a été organisé, mardi 26 mars 2024, à Cotonou, par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en partenariat avec le Conseil des Investisseurs Privés du Bénin (CIPB).

Un panel de discussion constitué d’experts en risques incendie a été animé, mardi 26 mars 2024, à la salle de conférence de la CCI Bénin sur le thème : ‘’ Prévention du risque incendie en entreprise’’. Les dispositions à prendre en amont pour éviter les incendies ainsi que les pratiques à mettre en œuvre au sein des entreprises pour minimiser les risques en cas de survenue du sinistre ont été exposés aux chefs d’entreprises.

Les panélistes : John Agonnadjai, architecte ; Capitaine Joseph Gbolou, sapeur-pompier ; Jérémie Ogouniyi, Expert en sécurité incendie ; Patrice Ferrando de Protection Incendie Bénin ; Wahydi Choubade de Sunu assurance et Marc Djidogbe, Responsable QHSE chez AGL ont proposé des solutions à certaines situations présentées par les entrepreneurs.

L’architecte John Agonnadjai, a expliqué que tout projet de construction est conduit suivant deux phases : étude et travaux. Les deux phases sont suivies par des spécialistes dont un expert en risque. Plusieurs normes liées à la prévention du risque sont prises en compte en ce qui concerne les Etablissements Recevant du Public. « Vous n’êtes pas autorisé à exploiter un bâtiment pour lequel vous n’avez pas obtenu un Certificat de conformité et d’habitabilité », a-t-il rappelé aux participants.

Les prescriptions de sécurité sont délivrées selon le type d’activités, selon la catégorie (effectif) de l’entreprise. Un processus dans lequel intervient le Bureau du Groupement des sapeurs-pompiers, a précisé le Capitaine Joseph Gbolou.

Jérémie Ogouniyi, l’Expert en sécurité incendie, invite à mettre en place un dispositif de prévention ; à s’assurer que les installations pour protéger ce dispositif sont en place et que ces équipements sont certifiés.

A en croire l’équipementier Patrice Ferrando, le coût est souvent mis en avant pour se soustraire des normes.

« La sécurité, c’est d’abord une question de priorité, d’engagement. (…) Vous avez des investissements, mais pour un rien du tout, peut-être pour un court-circuit qui intervient, parce que vous n’avez pas des équipements en place, de personnels formés, mis en place tout le dispositif qu’il faut, vous avez tous vos investissements qui partent en fumée », a mis en garde Marc Djidogbe, Responsable QHSE chez AGL.

Pour sécuriser les investissements, Wahydi Choubade de Sunu assurance, conseille à l’entrepreneur de souscrire à une police d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance. « La souscription a une police d’assurance peut conduire cet assureur à missionner un expert pour mettre en place des listes de suggestions de dispositifs à mettre en place pour éviter la survenance des risques », a-t-il expliqué.

Les mêmes dispositions doivent être prises pour des locaux loués, selon les panélistes.

L’atelier-débat organisé par le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) vise à mettre fin aux incendies d’établissements industriels et commerciaux, selon Joëlle Vidéhouénou, Directrice des opérations de la CCI Bénin. « L’incendie sur les lieux de travail est un sujet très préoccupant et d’actualité permanente. Chaque année, des victimes sont déplorées lors d’incendie d’établissements industriels et commerciaux. Dramatiques sur le plan humain, ces sinistres le sont au plan économique et peuvent entraîner la disparition de l’entreprise et du coup la perte d’emploi », a-t-elle indiqué.

Pour Roland Riboux, président du Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), il y est nécessaire d’ « agir sur la maintenance, la prévention pour éviter des événements désagréables ». Il a saisi l’occasion pour parler d’un cas vécu d’incendie en entreprise.

Des participants s’expriment…

Basilia Koukoui,

« C’était une opportunité pour moi de suivre la présentation »

« C’était une opportunité pour moi de suivre la présentation. J’ai déjà travaillé dans la gestion des risques à Bénin Télécom et je suis en train de me préparer pour l’ouverture d’un cabinet de consultant et de coach en gestion de risque en entreprise et dans la vie en général. Donc, cet atelier débat a été à point nommé pour moi. J’ai eu la chance de rencontrer des experts qui sont déjà sur le terrain et qui forment à des certifications. Je pourrais aller à des certifications surplace et hors du pays pour pouvoir lancer mon cabinet.

A la fin des échanges, c’est que nous sommes obligés d’intégrer la gestion de risques dans nos vies aujourd’hui si nous ne voulons pas souffrir inutilement demain. Nous ne pouvons que remercier les organisateurs et leur demander de ne pas baisser les bras, de nous aider à continuer la sensibilisation pour que l’ensemble puisse prendre et qu’on aille plus à l’avant pour minimiser les risques que ce soient les risques d’incendie, que ce soient les risques liés à notre vie d’aujourd’hui et de demain. »

Ehou Salvador, Responsable HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement) de SIAB

« Il revient à chaque acteur de jouer son rôle »

« Nous venons de suivre une séance sur la prévention du risque incendie en entreprise, je peux dire que ce séminaire a été animé par un panel d’experts en risques incendie constitués à la fois des sapeurs-pompiers. C’est un événement très important parce que cela permet à nous qui sommes les maîtres-d’œuvre sur le terrain d’avoir des éléments à implémenter sur le terrain. On nous a parlé notamment de comment prévenir ces risques incendie, quelles sont les dispositions à prendre en amont pour éviter la survenue des incendies, quelles sont les pratiques à mettre en œuvre dans les entreprises, du plus petit employé jusqu’au directeur de l’entreprise pour que ces risques soient minimisés. C’est de cela que nous avons discuté. Il y a eu des échanges sur des études de cas qui ont été présentées que nous avons quand même résolues. Cela dit, il revient aujourd’hui à chaque acteur de cette chaîne-là de jouer effectivement son rôle en mettant soit des moyens à dispositions ou solliciter les experts qu’il faut pour que les équipements normés pour la protection incendie soient installés. Mais au-delà de cela, il faut que le personnel soit formé pour pouvoir utiliser ces équipements en cas de sinistre. En tant que responsable HSE, l’un de mes rôles est de faire la veille sécuritaire et cette veille-là m’oblige maintenant comme je le fais déjà à redoubler de vigilance pour m’assurer que mes éléments ne se retrouvent pas dans l’environnement qui puisse déclencher des incendies. Donc, assurer la formation du personnel pour qu’il puisse quand même savoir utiliser les extincteurs ou les autres moyens mis à disposition pour intervenir en cas d’incendie ».

