CCI Bénin et CCI Togo pour le renforcement des échanges économiques

Le président de la Chambre de Commerce ert d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnauld Akakpo et Nathalie Bitho, présidente de la Chambre de Commerce ert d’Industrie du Togo (CCI Togo), ont procédé à la signature d’une convention de partenariat. La cérémonie s’est déroulée jeudi 11 mai 2023 à Cotonou en marge des travaux de la 47è Assemblée générale de la Conférence permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF).

La convention entre la CCI Bénin et la CCI Togo permettra de renforcer la coopération entre le Bénin et le Togo. Elle « permettra aussi d’échanger avec les autorités de ce pays (Bénin, Ndlr) concernant les innovations menées pour stimuler les échanges dans la sous-région », a indiqué Nathalie Bitho, présidente de la CCI du Togo, jeudi 11 mai 2023 lors de la signature à Cotonou.

La signature de la convention s’est déroulée en marge des travaux de la 47è Assemblée générale de la Conférence permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF).

