Buhari ordonne l’ouverture immédiate de la Frontière de Sèmè

Le président, Muhammadu Buhari a ordonné ce mercredi la réouverture immédiate de quatre frontières terrestres. La présidence l’a fait savoir dans un tweet aujourd’hui.

« Il s’agit de quatre frontières terrestres : Seme, Illela, Maigatari et Mfun ».

Le Nigéria avait fermé en août 2019 ses frontières terrestres pour limiter l’importation illégale de drogues, d’armes légères et de produits agricoles dans le pays en provenance des pays voisins d’Afrique de l’Ouest. Le Ministre des finances, du budget et de la planification nationale, Zainab Ahmed, avait fait allusion le mois dernier à la réouverture des frontières du pays. Ahmed a déclaré que le comité présidentiel mis en place sur la question avait terminé son travail et avait recommandé la réouverture des frontières.

