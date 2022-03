Bio Tchané échange avec des investisseurs du textile

Le Ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale a échangé, ce mardi 15 mars 2022, avec Dr Christian P. Shindler, Directeur Général de International Textile Manufacturers Federation (ITMF) dans le cadre du projet de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé. La séance a eu lieu en présence de Laurent Gangbès, directeur général de l’Agence de promotion des investissements et exportations (Apiex) et Létondji Béhéton, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie du Bénin.

La délégation des investisseurs dans le secteur textile a effectué le déplacement au Bénin pour constater la mise en œuvre des projets d’industrialisation et de transformation dans le domaine du textile au sein de la GDIZ (Glo Djigbé Industrial Zone). Avec à sa tête Dr Christian P. Shindler, les investisseurs textiles ont échangé avec Abdoulaye Bio Tchané après une visite à la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé.

« Nous sommes séduits par ce que nous avons entendu du ministre d’Etat. Mais nous sommes davantage impressionnés par ce que nous avons vu sur le terrain et qui a été réalisé en très peu de temps », a déclaré Christian Shindler, Directeur Général de International Textile Manufacturers Federation (ITMF). Selon lui, « c’est un projet très grand et très intégré qui va transformer le coton béninois contrairement à la situation actuelle où une bonne partie du coton est exporté ». « C’est vraiment quelque chose de spécial parce qu’il n’y a presque pas d’initiatives de ce genre dans la sous-région », a relevé Christian Shindler.

Le Bénin est le premier pays producteur de coton en Afrique de l’Ouest et deuxième dans la production de céréales. Le Ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale a souhaité que l’ITMF soit le porte-parole des autorités béninoises auprès des autres associations et fédération de textiles « pour venir au Bénin non seulement pour le textile mais aussi, les autres produits agricoles ».

« Nous avons une plateforme où nous discutons régulièrement des opportunités d’affaires dans le monde. C’est promis que nous reviendrons avec d’autres investisseurs de plusieurs nationalités », a confié le Directeur Général de International Textile Manufacturers Federation. Il est convaincu que ce projet du gouvernement béninois va transformer l’économie béninoise. Abdoulaye Bio Tchané a rassuré les investisseurs des réformes en cours dans plusieurs domaines pour favoriser les investissements.

