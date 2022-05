’’Bénin Marché’’ en cessation d’activités

La Société Bénin Marché-Société Africaine de Transactions (BMSAT) Sarl, spécialisée dans l’alimentation générale et divers est en cessation d’activités.

Les usagers et autres riverains l’auraient déjà constaté depuis plusieurs semaines. Les alimentations ‘’Bénin Marché’’ n’ouvrent plus leurs portes dans la ville de Cotonou et ses environs. La raison est toute simple. La Société Bénin Marché-Société Africaine de Transactions (BMSAT) Sarl est en cessation d’activités.

Négativement impactées par des difficultés économiques dues à une mévente chronique, ‘’Bénin Marché’’ a enregistré des résultats déficitaires. Son chiffre d’affaires a sensiblement baissé, occasionnant des pertes d’exploitation.

Les difficultés de la Société se sont accentuées à la survenue de la Covid-19 et à cause des cas de vols commis par les employés.

De sources concordantes, les états financiers de synthèse des années 2018 à 2020 ; l’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de 2016 à 2020 ne permettent plus le maintien de la Société Bénin Marché-Société Africaine de Transactions (BMSAT) Sarl dans l’activité économique.

La Société laisse une ardoise de dettes vis-à-vis de ses fournisseurs (12.065.959 FCFA), de son personnel (13.171.2879 FCFA) ; aux impôts (2.502.871 FCFA) et 4.600.000 FCFA de loyers-impayés.

M. M.

