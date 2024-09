Benin Investment Forum s’ouvre à Cotonou le 14 novembre

La 7ème édition de Benin Investment Forum (BIF) se tiendra les 14 et 15 novembre 2024 au Sofitel Cotonou Marina.

Investisseurs et chefs d’entreprises influents, venus du monde entier, vont explorer le potentiel économique dynamique du Bénin dans le cadre du Benin Investment Forum (BIF).

Le BIF est dédié à la promotion des opportunités d’investissement au Bénin. Ce sera une occasion unique de rencontres en face-à-face avec des dirigeants, de grandes entreprises, des institutions financières et des fonds d’investissement internationaux créant ainsi un environnement propice aux affaires et aux partenariats fructueux.

Benin Investment Forum est à sa 7ème édition. Il est organisé avec le soutien du Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère de l’Industrie et du Commerce, de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), et de l’Ambassade d’Afrique du Sud au Bénin.

M. M.

18 septembre 2024 par ,