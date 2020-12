Baisse des prix des produits de première nécessité au Bénin

L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique a rendu public l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) pour le mois de novembre 2020. De cette publication, il en ressort qu’au Bénin, les prix des produits de première nécessité ont connu une légère baisse au cours du mois de novembre.

L’INSAE publie le 10 de chaque mois, l’Indice Harmonisé du Prix à la Consommation, qui rend compte de l’évolution des prix au plan national. Pour le compte du mois de novembre 2020, il ressort que l’IHPC du mois de novembre 2020 est de 104,4 contre 104,9 un mois plus tôt, soit une baisse de 0,5%. Le repli observé résulte essentiellement de la diminution des prix des fonctions « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,2%) et « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (-1,2%).

La plus grande disponibilité des produits issus de la pêche, liée à la saison des pluies, la nouvelle saison de l’igname fraîche, du manioc frais et du plantain, la disponibilité sur le marché des produits du sous-groupe « Légumes frais en fruits ou racine sont entre autres les raisons de cette baisse observée au niveau

Par rapport à octobre 2019, la variation de l’IHPC est de +2,1%, contre +4,4% le mois précédent.

Taux d’inflation suivant le critère de convergence dans l’espace UEMOA1

Le taux d’inflation au niveau national au titre du mois de novembre 2020, suivant la définition adoptée dans l’espace UEMOA, est de +3,0% contre +2,9% un mois plus tôt, soit une hausse de 0,1 point de pourcentage. Ce niveau est à hauteur du seuil de 3% fixé dans le cadre de la surveillance multilatérale au sein des Etats membres de l’UEMOA.

A propos de l’IHPC

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) est une publication mensuelle de l’INSAE, qui mesure l’évolution des prix à la consommation au niveau national. L’IHPC a pour population de référence l’ensemble des ménages africains du Bénin à travers cinq (05) grandes régions de production à savoir Sud-Ouest (Littoral, Atlantique, Mono et Couffo), Sud Est (Ouémé-Plateau), Centre (Zou-Collines), Nord Est (Borgou-Alibori) et Nord-Ouest (Atacora-Donga). Chaque zone est composée d’un milieu urbain et de celui rural. L’indice national est la moyenne pondérée des indices des cinq régions. Le panier de la ménagère comprend 626 variétés suivies dans 1 889 points d’observation. Plus de 15 143 relevés de prix sont effectués chaque mois par les enquêteurs de l’INSAE. Les pondérations de l’indice proviennent de l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages réalisée en 2011 (EMICoV 2011). La prochaine publication de l’Indice Harmonisée des Prix à la Consommation, celle du mois de décembre 2020, est prévue pour le 10 janvier 2021.

