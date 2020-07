La République du Bénin a obtenu un prêt du Fonds Spécial du Nigéria (FSN) administré par la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du « Projet de réduction des pertes d’eau et d’amélioration de la viabilité des systèmes d’AEP de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations » et a l’intention d’utiliser une partie du montant accordé au titre de ce prêt pour financer la réalisation d’une étude tarifaire pour l’alimentation en eau potable en milieu urbain.





