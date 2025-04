Appel à communications ouvert pour les JSEB 2025

Dans le cadre des Journées Scientifiques de l’Économie Béninoise (JSEB), 2025, un appel à contributions est ouvert à tous les chercheurs, qu’ils soient issus du monde universitaire, de l’administration publique ou du secteur privé. Les propositions d’articles doivent être envoyées au comité d’organisation au plus tard le 1er août 2025 à l’adresse courriel : dres.dge@finances.bj

JOURNÉES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCONOMIE BÉNINOISE (JSEB), 2025

APPEL À COMMUNICATIONS

Thème : « Institutions et Prospérité des Nations »

Contexte

Les institutions jouent un rôle déterminant dans la prospérité économique et sociale des nations. Selon Douglass North, les institutions sont des contraintes créées par l’homme qui structurent les interactions politiques, économiques et sociales. Elles se composent à la fois de contraintes informelles (sanctions, tabous, coutumes, traditions et codes de conduite) et de règles formelles (constitutions, lois, droits de propriété). En fournissant un cadre structuré pour la prise de décision, l’application de la loi et la gestion des ressources publiques, les institutions jouent un rôle clé dans la qualité de la gouvernance. Des institutions fortes, transparentes et inclusives favorisent une gouvernance plus efficace et sont essentielles pour encourager la croissance économique, promouvoir l’innovation, garantir la justice sociale et soutenir le développement durable. Elles contribuent également à garantir la responsabilisation des dirigeants, ce qui renforce la confiance des citoyens dans les pouvoirs publics. À l’inverse, des institutions faibles compromettent la qualité de la gouvernance, entraînent une mauvaise allocation des ressources, entravent les efforts de développement et accentuent les inégalités.

L’importance des institutions dans le développement des nations est au centre de nombreux travaux de recherche et reste un sujet d’actualité. En effet, les travaux de recherche portant sur le rôle des institutions dans la croissance et le développement ont inspiré les politiques économiques au cours des dernières décennies et ont amené les institutions internationales à accorder leur soutien à la promotion des institutions de « bonne qualité ». Le prix Nobel d’économie 2024 a été décerné à trois économistes – Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson – pour leurs travaux fondateurs sur le rôle crucial des institutions dans la prospérité des nations. Dans leur ouvrage phare intitulé « Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity, and Poverty », Acemoglu et Robinson ont par exemple documenté comment les institutions créées pendant la période coloniale ont façonné le destin économique et politique des nations.

L’analyse du rôle des institutions dans le développement des nations ne peut donc pas faire abstraction de l’histoire coloniale et de son influence déterministe sur les cadres institutionnels contemporains. Les recherches d’Acemoglu, Johnson et Robinson (2001) ont démontré que les institutions mises en place durant la colonisation influencent encore fortement le développement des nations. Lorsque les Européens ont établi des colonies de peuplement, ils ont mis en place des institutions inclusives qui favorisent la participation et l’innovation, soutiennent la croissance économique et réduisent les inégalités. En revanche, dans les régions où la mortalité des colons était élevée, ils ont instauré des institutions extractives, perpétuant ainsi les inégalités et les faiblesses institutionnelles après l’indépendance.

Abordant dans un autre registre la question de l’importance de l’origine coloniale des institutions contemporaines, La Porta et al. (2008) notent des différences significatives dans les trajectoires économiques post-indépendance entre les pays qui ont hérité de systèmes juridiques issus du droit civil (comme les colonies françaises) et ceux ayant hérité du droit commun (comme les colonies britanniques). Ils montrent que les pays ayant hérité du système de droit commun ont tendance à connaître une meilleure gouvernance, une plus grande protection des droits de propriété et, par conséquent, une croissance économique plus soutenue.

Il ressort de qui précède que les institutions contemporaines dans les pays en développement ont des origines lointaines, souvent déterministes. Le processus de modernisation des institutions dans ces pays reste donc un défi majeur, notamment dans les pays où les héritages coloniaux sont profondément ancrés. Les efforts de réformes institutionnelles se heurtent souvent aux structures héritées qui privilégient l’élite et limitent l’inclusivité. Cependant, les pays disposent toujours, et heureusement, des marges de manœuvre importantes pour briser l’influence déterministe du passé colonial, améliorer la qualité de leurs institutions et changer le cours de leur destin économique et social. Cela est un travail au long cours qui requiert de sortir parfois des sentiers battus pour changer de paradigme institutionnel.

Le Bénin a entrepris depuis 2016 un changement de modèle institutionnel avec des résultats probants bien que les défis restent nombreux et complexes. La bonne gouvernance a été érigée comme le pilier clé qui structure les différents programmes d’action du gouvernement ainsi que les stratégies politiques et de développement du pays. Les réformes économiques et institutionnelles engagées par le pays ont permis d’assainir les finances publiques et le cadre macroéconomique, d’améliorer le climat des affaires ainsi que la qualité de la signature du pays sur les marchés internationaux. Le gouvernement béninois a mis un point d’honneur à lutter efficacement contre la corruption et le détournement des ressources publiques. Ces efforts portent leurs fruits puisque le Bénin a amélioré son indice de corruption de 25% entre 2016 et 2024 et a gagné au moins 26 places au classement mondial de Transparency International, passant de la 95ème place sur 176 en 2016 à la 69ème place sur 180 en 2024. Les dividendes de cette gestion rigoureuse efficace des ressources ont permis au pays d’accroître significativement l’offre d’infrastructures économiques et sociales de grande qualité sur l’ensemble de son territoire.

Malgré ces progrès impressionnants au cours des dix dernières années, des défis subsistent, car les changements institutionnels sont des processus longs et complexes. Les expériences d’ailleurs, les travaux scientifiques bien documentés et l’expertise la plus pointue constituent des ressources précieuses et utiles à mobiliser dans le processus de changement institutionnel et de développement des nations. Dans cette perspective, les Journées Scientifiques de l’Économie Béninoise (JSEB) offrent une plateforme unique pour réunir les plus éminents chercheurs et praticiens d’horizons divers, afin d’établir un diagnostic suffisamment détaillé du rôle des institutions dans la prospérité économique et sociale des nations, et d’en tirer des enseignements bénéfiques pour le Bénin.

L’objectif de ces journées est donc de mobiliser la recherche scientifique au service de la prise de décision politique. Plus spécifiquement, elles visent : i) à mettre en lumière les travaux de recherche, assortis de recommandations opérationnelles sur les thématiques ciblées et, ii) à maintenir et renforcer le pont entre le monde de la recherche scientifique en économie et celui de la décision politique afin que le premier soit davantage partie prenante des évolutions économiques insufflées par le second. Les réflexions et débats qui émergeront de ces journées scientifiques seront essentiels pour orienter les réformes institutionnelles et économiques en cours au Bénin. En particulier, les résultats des travaux présentés permettront d’identifier les leviers d’action prioritaires pour renforcer la gouvernance, optimiser l’utilisation des ressources publiques et améliorer la compétitivité économique du pays.

La sixième édition des JSEB est donc une occasion pour débattre et formuler des recommandations concrètes visant à renforcer les institutions et la qualité de gouvernance pour accélérer la transformation structurelle en cours au Bénin, gage d’un développement inclusif et durable. En capitalisant sur les acquis des dernières années et en ouvrant des pistes pour répondre aux défis multiples, cet événement fournira les inputs nécessaires à la mise en place d’une stratégie de développement intégrée qui replace le renforcement des institutions au centre des agendas de développement et de prospérité partagée.

Les réflexions et échanges autour de l’édition 2025 du JSEB, co-organisée par la Direction Générale de l’Économie (DGE), le Réseau SDSN Bénin et les Unités de Formation et de Recherche (UFR) en sciences économiques du Bénin, s’articuleront autour du thème central : « Institutions et Prospérité des Nations ». Les JSEB permettront de consolider l’ensemble des résultats de recherche et des données disponibles en vue de formuler des recommandations de politique économique visant à accélérer la marche vers le développement durable portée par des institutions de « bonne qualité », en cohérence avec l’engagement de l’État béninois à travers ses Programmes d’Actions. Ces journées constituent un cadre d’échanges et de discussions entre chercheurs de grande réputation et décideurs politiques, à partir desquelles émergeront des recommandations de politique économique.

Thème central :

La sixième édition du JSEB sera axée sur le thème central : « Institutions et Prospérité des Nations ». Afin de structurer les réflexions et les contributions, les communications devront s’inscrire dans l’un des axes suivants, qui couvrent l’origine et l’évolution des institutions, leur impact sur le développement économique et social, ainsi que les enjeux contemporains liés à la gouvernance et aux politiques publiques :

Axe 1 : Origine et Cliométrie des Institutions

Axe 2 : Politique et Economie des Institutions

Axe 3 : Qualité de la Gouvernance et Développement

Axe 4 : Gouvernance, Capital Humain et Croissance

Axe 5 : Institutions et Transformation Structurelle

Axe 6 : Rôle des Institutions dans l’Inclusion Economique et Sociale

Axe 7 : Institutions, Ressources Naturelles, Résilience et Adaptation au Changement Climatique

Axe 8 : Institutions et Développement Financier

Axe 9 : L’Afrique dans un Ordre Mondial Fragmenté : Impacts, Stratégies et Perspectives

L’édition 2025 des JSEB, sera marquée par :

La Conférence inaugurale du Professeur James Robinson, Prix Nobel d’Economie 2024.

La table ronde de décideurs qui réunira les principales parties prenantes, qui discuteront des défis, des opportunités et des perspectives de renforcement des institutions au Bénin. Cette table ronde sera animée par le Ministre de l’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin, Romuald WADAGNI, les Professeurs James ROBINSON (Université de Chicago, USA) et Théophile AZOMAHOU (Université Clermont Auvergne, CNRS-CERDI, France).

.Deux jours de séminaire de haut niveau en économétrie, en prélude aux JSEB, assuré par les Professeurs Prosper Dovonon (Université Concordia, Canada), Gilles Dufrénot (Univ. Aix-Marseille, France) et Firmin Doko (Univ. Adelaide, Australie). L’inscription pour les JSEB et le séminaire se fera sur le site de la DGE : www.dge.finances.bj.

Conditions de soumission

L’appel à contributions est ouvert à tous les chercheurs, qu’ils soient issus du monde universitaire, de l’administration publique ou du secteur privé, ayant produit un article lié aux thèmes mentionnés ci-dessus et dont les résultats ont des implications politiques opérationnelles. Les propositions d’articles doivent être envoyées au comité d’organisation au plus tard le 1er août 2025 à l’adresse courriel suivante : dres.dge@finances.bj

Seuls les articles complets répondant aux critères ci-dessous seront pris en considération. Ils seront évalués par le comité scientifique qui portera une attention particulière à la qualité des soumissions et à leur adéquation aux thématiques définies ci-dessus. Les auteurs des articles sélectionnés seront informés des observations du comité scientifique. Les présentations pourront être en français ou en anglais. La possibilité sera également offerte aux participants de faire leur présentation ou de suivre des JSEB en distanciel. La conférence plénière, la table ronde ainsi que les sessions parallèles seront accessibles en ligne.

Les articles soumis (en anglais ou en français) doivent être originaux, rédigés de préférence en police Times New Roman, taille 12, interligne 1.5 et ne doivent pas dépasser 30 pages ou 50 000 caractères (espaces compris). La première page doit inclure le titre de l’article, accompagné d’un court résumé de 200 mots maximum (en anglais et/ou en français), d’un maximum de 5 mots-clés et de la classification JEL (maximum 5). Les auteurs doivent également indiquer leur nom, leur affiliation et leur numéro de téléphone sur la première page, ainsi que l’adresse courriel active de l’auteur correspondant.

Tous les articles présentés au cours des JSEB seront publiés dans les actes édités à l’issue desdites journées. Les manuscrits de très grande qualité seront sélectionnés pour être publiés dans la Revue d’Analyse des Politiques Economiques et Financières (RAPEF). Un numéro spécial de la revue scientifique à comité de lecture International Economics (publiée par Elsevier) sera consacré aux articles originaux, de grande qualité scientifique et ayant une dimension économie internationale. Enfin, un ouvrage collectif sera édité à cette grande occasion scientifique.

Le meilleur article présenté aux JSEB recevra double distinction : un trophée et une attestation, tous deux portant la mention « Lauréat du meilleur article présenté aux JSEB 2025 ». Pour toute question pratique sur les JSEB, merci de contacter les organisateurs à l’adresse : dres.dge@finances.bj

Équipe de pilotage des journées

Supervision : Romuald Wadagni, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances (MEF).

Coordination : Aristide Medenou, Directeur général de l’Economie (DGE).

Comité Scientifique : Denis Acclassato Houensou (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Alastaire Alinsato (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Francis Adrianarison (PNUD, Bénin), Désiré Avom (Univ. Yaoundé, Cameroun), Marie-Odile Attanasso (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Théophile T. Azomahou (Univ. Clermont Auvergne, CNRS-CERDI, France), Chrysost Bangaké (Univ. Artois, France), Barthélémy Biao (UADC), Alain Babatoundé (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Moussa P. Blimpo (Univ. Toronto, Canada), Augustin Chabossou (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Prudence Dato (Clean Air Task Force, USA), Achille Diendéré (Univ. Thomas Sankara, Burkina-Faso), Antoine Djogbenou (Univ. York, Canada), Firmin Doko (Univ. Adelaide, Australie), Gilles Dufrénot (Univ. Aix-Marseille, France), Tunç Durmaz (Yildiz Technical University, Turquie), Aklesso Egbendewe (Univ. Lomé, Togo), Jude Eggoh (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Rose Fiamohe (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Blaise Gnimassoun (Univ. Lorraine, France), Youssoufou Hamadou Daouda (Univ. Tahoua, Niger), Emmanuel Hounkou (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Albert Honlonkou (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Bernard Hounmenou (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Romain Hounsa (Univ. Namur, Belgique), Ulrich Hounyo (Univ. Albany, USA), Charlemagne Igue (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Harounan Kazianga (Univ. Oklaoma, USA), Hélyoth Hessou (Univ. Sherbrooke, Canada), Desiré Kedagni (Univ. Caroline du Nord, USA) Rachidi Kotchoni (FMI, USA), Cheikh Tidiane Ndiaye (Univ. Gaston Berger, Sénégal), Magloire Lanha (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Boris Lokonon (Univ. Parakou, Bénin), Venant Quenum (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Christophe Rault (Univ. Orléans, France), Felwine Sarr (Univ. Duke, USA), Honorat Satoguina (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Gervasio Sémédo (Univ. Tours, France), Yves Soglo (Univ. Abomey-Calavi, Bénin), Nasser Ary Tanimoune (Univ. Ottawa, Canada), Jules Tapsoba (Univ. Auvergne, France), Patrick Villieu (Univ. Orléans, France), Sanni Yaya (Univ. Ottawa, Canada), Etienne Yehoue (FMI, USA & IUM).

. Comité d’organisation : Samuel Agbeti, Janvier Alofa, Achille Assouto, Armand Chabi, Mathieu Dossou, Jude Eggoh, Blaise Gnimassoun, Marius Guezo, Adéchina Elie Idohou, Aristide Medenou, Gabin Mehou, Denis Mouzoun, William Tchekpe.

Pourquoi participer aux JSEB ?

Participer aux JSEB 2025, c’est :

. présenter ses travaux devant des experts et décideurs de premier plan ;

. échanger avec des chercheurs de renommée internationale, y compris le Professeur James Robinson ;

. contribuer aux recommandations stratégiques pour le Bénin ;

. être éligible à la double distinction sanctionnant le meilleur article présenté aux JSEB ;

. avoir l’opportunité de publier dans des revues scientifiques à comité de lecture : International Economics et RAPEF ;

. avoir l’occasion de contribuer à un ouvrage collectif.

Conférencier principal

. James A. Robinson est lauréat du Prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel en 2024 pour ses travaux sur le rôle des institutions dans la prospérité des nations. Il est également Professeur titulaire à l’Université de Chicago (Harris School of Public Policy et Département de Science Politique) et Directeur de l’Institut Pearson.

Dates importantes et lieu

. 14/04/2025 : Lancement de l’appel à communications.

. 01/08/2025 : Clôture des soumissions.

. 22/08/2025 : Réponses aux auteurs.

. 14/11/2025 : Soumission des diapositives.

. 27&28/11/2025 : Tenue des JSEB.

. Lieu : Golden Tulip Le Diplomate, Cotonou (Bénin).

