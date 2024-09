Afrique Oil And Feed Processing Sarl autorisée à implanter son usine à N’Dali

Le gouvernement béninois a agréé la société Afrique Oil And Feed Processing Sarl, au Code des Investissements. C’est ce mercredi 4 septembre 2024 en Conseil des ministres.

Afrique Oil And Feed Processing Sarl est désormais agréée au régime A du Code des investissements pour son projet d’implantation et d’exploitation d’une usine de production d’huile et de farine de soja à Sirarou, dans la commune de N’Dali. Elle a été admise à ce régime en Conseil des ministres mercredi 4 septembre 2024, après examen de la demande d’agrément par le gouvernement béninois. Le projet de la société Afrique Oil And Feed Processing Sarl va générer de nombreux emplois.

A.A.A

