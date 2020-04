Africabourse mobilise 124,2 milliards FCFA pour la Côte d’Ivoire

Pour un montant d’émission de 110 milliards FCFA initialement recherché, le premier emprunt obligataire « TPCI Février 2020 » a été sursouscrit à hauteur de 124,2 milliards FCFA.

L’émission était subdivisée en deux tranches A & B respectivement de 80 milliards pour une maturité de 7 ans et 30 milliards pour une maturité de 10 ans avec des taux d’intérêt annuels de 5,80% et de 5,90%. Au terme de l’opération, une souscription de plus de 86,4 milliards FCFA a été enregistrée pour la tranche A et plus de 37,8 milliards FCFA pour la tranche B.

L’opération a été enregistrée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) de l’UMOA sous les N° EE/20-03 pour la tranche A et EE/20-04 pour la tranche B.

Cette mobilisation de ressources pour l’Etat de la Côte d’Ivoire entre dans le cadre du financement des investissements prévus au budget au titre de l’année 2020.

Avec le succès de cette opération, la SGI Africabourse gagne une fois encore la confiance de l’Etat Ivoirien.

Grace au professionnalisme et à l’expertise de la SGI Africabourse il lui avait été décerné le « Prix d’Excellence de la catégorie des SGI de droit non ivoirien mobilisant le plus pour l’État de Côte d’Ivoire ».

A propos de AFRICABOURSE

La SGI Africabourse S.A est une société de bourse spécialisée dans les services d’investissement et d’ingénierie, des opérations de levée de fonds sur le marché des capitaux de l’UEMOA. Elle est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers de l’UEMOA sous le N° SGI-021/2005. AFRICABOURSE est aujourd’hui présente en Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin.

