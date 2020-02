Pour un montant total de 110 milliards de francs CFA subdivisé en deux tranches A & B respectivement de 80 Milliards pour une maturité de 7 ans et 30 milliards pour une maturité de 10 ans, la SGI AFRICABOURSE conduira en tant que chef de file le premier emprunt par syndication de l’année 2020 de l’État de Côte d’Ivoire sur le marché financier régional.

Le montant de l’émission de FCFA 110 000 000 000 est représenté par 11 000 000 obligations d’une valeur nominale FCFA 10 000 chacune. Les taux d’intérêt annuels retenus sont de 5,80% pour tranche A et de 5,90% pour la tranche B. Cette opération a été enregistrée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) de l’UMOA sous les N° EE/20-03 pour la tranche A et EE/20-04 pour la tranche B.

Cette mobilisation de ressources pour l’Etat de la Côte d’Ivoire intervient dans le cadre du financement des investissements prévus au budget au titre de l’année 2020. La SGI la plus représentée dans la zone UEMOA (AFRICABOURSE) vient ainsi de gagner une fois encore la confiance de l’Etat Ivoirien.

Faut-il le rappeler, cette même SGI a été en novembre dernier arrangeur et chef de file pour l’émission du Billets de trésorerie émis sur le marché monétaire par le Groupe Véto Services (GVS SA) pour laquelle elle a mobilisé avec succès 03 milliards de Francs CFA. Egalement, Co chef de file de deux emprunts de l’Etat de Niger ( pour un montant cumulé de 120 milliards de FCFA) ; Co chef de file sur plusieurs d’autres emprunts obligataires de l’Etat de Côte d’Ivoire pour lequel il lui a été décerné le « Prix d’Excellence de la catégorie des SGI de droit non ivoirien mobilisant le plus pour l’État de Côte d’Ivoire ». Plus aucun doute sur l’expertise et le professionnalisme de la SGI Africabourse sur le marché financier régional.

Toutes les informations complémentaires sur l’emprunt obligataire peuvent être recueillies dans les différents bureaux de représentation en Côte d’Ivoire, au Togo et dans les agences du Bénin ou en téléchargeant l’application « africabourse » sur Play store ou Apple store en cliquant sur le lien suivant : bit.ly/2LXp1Mu.



14 février 2020 par