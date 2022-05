AMI Digitalisation des Opérations d’Appel Public à l’Epargne

Le Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR) a reçu un financement du Fonds pour le Développement des Marchés de Capitaux (CMDTF) administré par le Groupe de la Banque Africaine de Développement, afin d’appuyer le Projet d’appui au DC/BR pour la digitalisation des opérations d’appel public à l’épargne et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer les services de Consultant (Firme) pour la création et l’opérationnalisation d’une plateforme digitale pour automatiser la gestion des opérations d’Appel Public à l’Epargne sur le marché primaire de l’UEMOA.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent principalement les quatre (4) activités suivantes

(i) Activité

1 – la conception, l’installation et l’opérationnalisation de la plateforme digitale pour gérer les opérations d’Appel Public à l’Epargne sur le marché primaire,

(ii) Activité

2 – le renforcement des capacités du personnel du DC/BR pour gérer la plateforme numérique,

(iii) Activité

3 - le renforcement des capacités des acteurs du Marché Financier Régional à utiliser la nouvelle plateforme numérique ; et (iv) Activité 4 – le renforcement de la capacité de gestion de projet du DC/BR.

Le DC/BR invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci- dessus.

Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part du DC/BR de l’inclure sur une liste restreinte.

Les prestations sont prévues pour se dérouler dans les pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et au siège du DC/BR sur la période 2022 et 2023.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci- dessous aux heures d’ouverture des bureaux suivantes : 10 :30 GMT - 12 :30 GMT ; 14 :30 GMT- 16 :30 GMT.

Les expressions d’intérêt, à soumettre uniquement en langue française, doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 2 juin 2022 à 16 :30 GMT et porter expressément la mention « Projet de digitalisation des opérations d’appel public à l’épargne / Avis à Manifestation d’Intérêt N° DIGIAPE/02/2022 ». Elles doivent également être transmises par email à l’adresse électronique ci- après avec en objet, la mention « Projet de digitalisation des opérations d’appel public à l’épargne / Avis à Manifestation d’Intérêt N° DIGIAPE/02/2022/ [Nom de la firme] ».

Cellule de Coordination

À l’attention de Monsieur Guimba SYLLA, Coordonnateur s/c Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR) 18 Avenue Joseph Anoma, Rue des Banques

01 BP 3802 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire

Tel : (225) 27 20 32 66 85 / 27 20 32 66 86

Fax : (225) 27 20 32 64 84

E-mail : digiape@brvm.org

4 mai 2022 par