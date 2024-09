AHS met en service des matériels écologiques à l’aéroport de Cotonou

La société Aviation Handling Services (AHS) Bénin modernise son parc de matériels d’exploitation à l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou, avec des équipements de dernière génération. Ces matériels composés essentiellement de véhicules électriques, ont été officiellement mis en service dans la matinée de ce jeudi 12 septembre 2024.

Des équipements écologiques de pointe pour les services aux compagnies aériennes et aux passagers à l’aéroport de Cotonou. AHS-BÉNIN, société d’assistance en escale des avions à l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN, a acquis de nouveaux matériels conformes aux normes environnementales.

Leur acquisition selon le directeur général de AHS-Bénin, témoigne de la politique de respect de l’environnement mise œuvre et supervisée par l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC-Bénin), qui d’après lui, ne ménage aucun effort afin que les opérateurs à l’aéroport de Cotonou bénéficient de meilleurs accompagnements dans le strict respect des normes et procédures définies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

M. Adama MBOUP a salué les efforts consentis par l’Etat béninois pour la rénovation et la modernisation de l’aéroport de Cotonou ; offrant aux acteurs y intervenant, un cadre environnemental sain et écologique qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. D’où l’option de véhicules électriques faite par la société AHS-BÉNIN.

800 millions de francs CFA d’investissement

Composition des équipements acquis par AHS-BÉNIN

Ces équipements de pointe acquis par la société AHS-BÉNIN sont composés de :

-2 véhicules de marque Mercedes Benz pour le transport des passagers VIP ;

– 1 Tracteur pushback électrique Trepel pour tracter les avions conventionnels ;

– 1 élévateur Trepel : 14 tonnes pour le déchargement du cargo ;

– 1 bus type 3000 Cobus Type 3000 moderne pour le transport des passagers de l’avion à l’aérogare vis-versa ;

– Tapis de soute pour le déchargement des bagages ;

– 2 chariots élévateurs électriques type Shantui capacité 7 T pour le frêt ;

– 2 tracteurs électriques GT5D 60 Kwh ;

– 1 Serviting toilette électrique ;

– Chargeurs électriques 120 Kw Chargeur ; et

– Des chariots Porte Bagages Hauteur 600 mm avec Bâche et panier de rangement /2500 Kg.

Le montant investi pour l’acquisition de ces matériels d’exploitation est d’environ 800 millions de francs CFA, selon M. MBOUP.

La société AHS-BÉNIN entend acquérir d’autres équipements électriques en 2025, après la mise en service de cet important lot cette année 2024. Le Directeur Général a annoncé l’acquisition d’un bus électrique de transport des passagers (100 places environ), des tracteurs électriques, passerelles, et autres équipements.

« Tous ces efforts participent à la mise en place de la politique de satisfaction de la clientèle, qui n’est rien d’autres que les compagnies aériennes et les passagers. Ce qui permet aussi à AHS-BÉNIN de répondre aux normes et procédures éditées et définies par l’Organisation de l’aviation civile internationale ; ce qui permet de réduire à zéro tous les risques d’accident et d’incident à l’aéroport de Cotonou », a laissé entendre Adama MBOUP, avant de réitérer l’engagement de la société AHS au respect des clauses et son contrat de concession.

Le Directeur Général de l’ANAC-Bénin, représentant le ministre du cadre de vie, chargé des transports et du développement durable, a salué les efforts de mise aux normes qu’effectue la société AHS-BÉNIN. L’acquisition de ces équipements électriques selon Karl LEGBA, répond au Plan national de réduction de carbone ; lequel requiert de la part des usagers de l’aéroport, certaines exigences auxquelles la société AHS-BÉNIN se conforme. Il a formulé le vœu que ces efforts de la société se poursuivent et que toute la plateforme de l’aéroport de Cotonou soit un modèle de mise en œuvre du plan de carbone.

Le Chargé de mission du chef de l’Etat aux affaires aéronautiques, les conseillers techniques du ministre du cadre de vie, en charge des transports et du développement durable, le Président du conseil d’administration (PCA) de la Société des aéroports du Bénin (SAB), le Directeur Général de la SAB ainsi les responsables des compagnies aériennes ont assisté à la cérémonie de mise en service de ces équipements écologiques de pointe.

A propos de AHS-BÉNIN

AHS Bénin SA est une société du groupe Aviation Handling Services, partenaire de Menzies Aviation. Elle est présente dans plusieurs pays en Afrique et au moyen Orient.

Le Groupe MENZIES, premier opérateur mondial dans le domaine de l’assistance en escale, exerce ses activités dans plus de 200 aéroports à travers le monde, notamment en Afrique et au moyen Orient.

Au travers de sa filiale AHS-BÉNIN, il fournit aux usagers de l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun, les services d’un excellent niveau de qualité conformes aux standards internationaux.

