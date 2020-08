Lancée le 05 août 2020, l’émission obligataire de la société BENIN PETRO S.A s’est soldée par une souscription complète des titres émis à l’endroit des investisseurs institutionnels de la sous-région. Au 21 août 2020, la SGI AFRICABOURSE, arrangeur de l’opération, a ainsi bouclé pour le compte de Bénin Petro S.A la mobilisation de deux (02) milliards de FCFA.

Afin d’assurer le développement de ses activités et garantir la satisfaction de sa clientèle, BENIN PETRO S.A a eu recours à l’émission d’un emprunt privé d’un montant de deux (2) milliards de francs CFA sur une durée de sept (7) ans, avec deux ans de différé, assorti d’un taux d’intérêt de 7,50% et un remboursement semestriel. Les ressources mobilisées serviront, par conséquent, à financer le programme d’investissement de la société et accompagner sa croissance. Rappelons, en outre, que l’émission portait sur quarante (40) Obligations de valeur nominale de cinquante millions (50 000 000) de FCFA chacune.

Ce recours au marché financier par BENIN PETRO lui permet de diversifier ses sources de financement tout en optimisant ses coûts. Plusieurs fois arrangeur, chef de file, co-chef de file ou membre d’un syndicat de placement, AFRICABOURSE fournit un accompagnement technique complet aux entreprises et Etats dans le cadre d’opérations de levée de fonds sur le marché des capitaux notamment par émission de billets de trésorerie ou d’obligations par appel privé comme public à l’épargne et par introduction en bourse.

A propos de BENIN PETRO

BENIN PETRO est une société intervenant dans le domaine de l’importation et la distribution de produits pétroliers et leurs dérivés ainsi que les lubrifiants et tous combustibles gazeux. Société Anonyme de droit béninois au capital de 500 millions de francs CFA, elle est membre du Groupement Professionnel de l’Industrie du Pétrole du Bénin (GPP) et membre associé de l’Association des Raffineurs Africains (ARA).

A propos de AFRICABOURSE

Opérant sur le marché financier régional de l’UEMOA depuis 15 ans, AFRICABOURSE S.A est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) agréée par le CREPMF sous le numéro d’agrément 021/2005. Présente en Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin, elle offre une gamme variée de services financiers. AFRICABOURSE est filiale de la holding FINANCIA GROUP au capital de FCFA 02 milliards.

