7,6 milliards FCFA pour le ministère du Travail

La ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys a présenté, lundi 4 décembre 2023, le projet de Budget, gestion 2024 de son ministère à la Commission budgétaire de l’Assemblée Nationale. Il s’élève à 7.682.736.688 FCFA.

Adidjatou Mathys défend le projet de budget, gestion 2024 du ministère du Travail et de la Fonction Publique. Il est évalué à 7.682.736.688 FCFA soit 7.217.736.688 FCFA pour les dépenses ordinaires et 465.000.000 FCFA pour les dépenses en capital. Le budget, gestion 2024 a connu une baisse de 6,06 % par rapport à celui de 2023 (un budget de 8.178.173.968 FCFA).

A en croire la ministre Adidjatou Mathys, le budget de l’année 2023 a permis de poursuivre les réformes et de mettre en œuvre des projets majeurs. Il s’agit notamment des projets liés à la dématérialisation de la gestion des actes de carrière des Agents de l’État, l’achèvement du bâtiment des archives, l’opérationnalisation de la Charte Nationale de Dialogue Social, la mise en œuvre du Plan d’Action du Système National d’Intégrité (SNI) et l’amélioration de l’arsenal juridique du champ d’actions du MTFP. « L’année 2024 sera une année de concrétisation des différents projets et réformes contenus dans le PAG 2021-2026 à l’effet de booster le processus de dématérialisation des services publics et la mise en place progressive des bases de développement de l’Administration publique », a indiqué la ministre. Pour le triennal 2024-2026, le portefeuille du ministère permettra la réalisation de quatre (04) projets. Il y a le Programme de Renforcement des Capacités du MTFP (PRC-MTFP) qui vise la construction et l’équipement des directions départementales du MTFP. Il est financé pour 173 millions au titre de 2024 sur le Budget National et s’achève à la fin de la même année.

Le Projet d’Appui à la Réforme et à la Modernisation de l’Administration Publique (PARMAP) ayant pour objectif de moderniser l’administration publique béninoise est cofinancé par le PNUD (165 millions) avec une contrepartie nationale de 27 millions. Le troisième projet est celui d’Appui à la Restructuration et à la Modernisation de la Fonction Publique (PARMFP). Il est financé pour 173 millions au titre de 2024 sur le Budget National. Le quatrième projet intitulé ‘’Projet d’Appui à la Modernisation de la Gestion des Ressources Humaines de l’État (PAMGRHE)’’ est financé pour 150 millions au titre de 2024 sur le Budget National.

5 décembre 2023 par ,