6 ambassadeurs béninois en mission pour des opportunités économiques

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) poursuit sa dynamique de coopération internationale. Ce mercredi 16 avril 2025, son président Arnauld Akakpo et le premier vice-président Casimir Migan ont reçu en audience six ambassadeurs béninois nommés récemment en Conseil des ministres.

Les ambassadeurs, Mme Agniola Ahouanmenou (États-Unis), Erick Jean-Marie Zinsou (Inde), Nouhoume Bida Youssoufou Abdouramani (Qatar), Badirou Aguémon (Koweït), Franck E. W. Adjagba (Chine) et Joseph Ahanhanzo Glèlè (Maroc) ont eu une séance d’échanges à la CCI Bénin autour des opportunités d’affaires à l’international.

Le renforcement des liens entre les institutions consulaires béninoises et celles de leurs pays d’accréditation était au centre des échanges. Il s’est agi d’explorer les pistes de collaboration pour mieux accompagner les entrepreneurs béninois vers les marchés extérieurs, et accroître l’attractivité du Bénin en tant que destination d’investissement.

Arnauld Akakpo, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin a profité de l’occasion pour présenter les réformes engagées au sein de la CCI Bénin. Des avancées qui ont permis, selon lui, d’améliorer la qualité des services offerts et de dynamiser le tissu économique national.

Les ambassadeurs ont salué cette initiative et exprimé leur disponibilité à accompagner la CCI Bénin dans ses missions. Pour eux, cette coopération est essentielle au rayonnement économique du Bénin sur la scène internationale.

M. M.

17 avril 2025 par