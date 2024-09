6,6% de croissance au Bénin selon le FMI

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Constant Lonkeng, a séjourné au Bénin du 5 au 11 septembre 2024 pour évaluer les développements économiques récents et échanger avec les autorités béninoises sur les orientations de politique publique dans le cadre budget 2025. Occasion pour la délégation du FMI de faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre des engagements au titre des programmes du pays soutenus par le Fonds.

« Les performances macroéconomiques du Bénin restent solides malgré un environnement extérieur difficile, marqué notamment par la forte dépréciation du naira. L’activité économique devrait avoir progressé de 6,6 pour cent au cours du deuxième trimestre 2024 en glissement annuel (6,3 pour cent au premier trimestre 2024), une dynamique qui devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. Bien que l’inflation globale a été limitée à 3 pour cent en août (en glissement annuel), les prix des denrées alimentaires ont enregistré une augmentation de 6,6 pour cent, dû en partie à une hausse des exportations vers les pays voisins dans un contexte de situation sécuritaire régionale difficile. Le gouvernement prévoit étendre son programme phare de cantines scolaires à toutes les écoles primaires dans le milieu rural afin de maintenir les élèves à l’école et de parer aux risques d’insécurité alimentaire. »

C’est en ces termes que la délégation du Fonds monétaire international (FMI) a conclu sa mission effectuée à Cotonou (Bénin) du 5 au 11 septembre 2024.

Selon M. Constant Lonkeng, le chef de la mission du FMI, « « l’exécution budgétaire a été solide au premier semestre de l’année, soutenue par la collecte des impôts. Les autorités ont démarré l’élaboration du budget 2025 conforme à la norme communautaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) d’un déficit budgétaire global de 3 pour cent du PIB au plus, un point d’ancrage fondamental de la stratégie budgétaire du pays depuis la onception du programme MEDC/FEC ».

« La mission a évalué les progrès accomplis par le Bénin dans la conduite des réformes, en lien avec les engagements au titre du programme MEDC/FEC, notamment la poursuite de l’opérationnalisation du Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC) et du registre social unique, la fermeture des comptes publics des organismes publics auprès des banques commerciales ; et les mesures de réformes prises dans le cadre du programme FRD, y compris la réforme des subventions aux carburants tenant compte des spécificités du Bénin. Le Bénin explore activement les options de financement climatique avec ses partenaires au développement à la suite de la table ronde sur le financement climatique qui s’est tenue à Cotonou en juillet dernier », précise le FMI.

« Une évaluation formelle des performances et des perspectives du Bénin aura lieu dans le cadre de la cinquième revue au titre du MEDC/FEC combinée avec la deuxième revue du FRD. L’équipe sera de retour à Cotonou plus tard cette année dans ce contexte ».

« La mission a rencontré M. Wadagni, Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, M. Bio Tchané, Ministre d’État en charge du Développement et la Coordination de l’action gouvernementale, M. Hounkpatin, Ministre de la Santé, M. Assilamehoo, Directeur national pour le Bénin de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et d’autres hauts responsables du gouvernement. L’équipe a également rencontré la société civile, le Programme alimentaire mondial, l’association professionnelle des banques et établissements financiers et d’autres représentants du secteur privé ».

La délégation du FMI a remercié les autorités et les différentes parties prenantes pour leur « chaleureuse hospitalité et leur dialogue ouvert et constructif ».

M. M.

16 septembre 2024 par ,