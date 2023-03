548 milliards FCFA mobilisés par la Douane en 2022

La douane béninoise a mobilisé une somme de 548 milliards de FCFA au titre des recettes de l’année 2022.

Pour une prévision annuelle revue à la hausse à 539 milliards de FCFA en 2022, la douane béninoise a mobilisé une somme de 548 milliards FCFA. Le niveau des recettes douanières au titre de l’année 2022 s’élèverait à 649 milliards de FCfa, soit un taux de réalisation de 120,51% et une augmentation de plus de 200 milliards par rapport à 2021 malgré les mesures sociales prises par le gouvernement, a fait savoir le Directeur général des douanes, Alain Hinkati, vendredi 10 mars 2023, lors de la célébration en différé de la Journée internationale de la douane (JID).« Il y a eu en effet, un renoncement à la perception des droits et taxes de douane sur certains produits de grande consommation en l’occurrence les hydrocarbures », a précisé le DG douane.

On note une augmentation de 108 milliards de FCFA en 2022, correspondant à une embellie de 24,35% comparativement à 2021.

Ces résultats sont le fruit des réformes mises au sein de l’administration douanière.

M. M.

