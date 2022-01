20 milliards FCFA aux PME et à leur personnel

Les impacts de la pandémie de Covid-19 sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME) n’ont pas laissé le gouvernement de marbre. Une subvention d’environ 20 milliards FCFA a été débloquée et est en cours de distribution ce mois de décembre 2021 aux PME béninoises.

20 milliards de FCFA environs sont en cours de répartition à un grand nombre des Petites et Moyennes Entreprises (PME) formelles et informelles ainsi qu’à leur personnel pour atténuer les impacts économiques de la pandémie de la Covid-19, a annoncé le président de la République Patrice Talon, vendredi 31 décembre 2021, lors de son message de vœux à la population.

M. M.

31 décembre 2021 par