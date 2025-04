2 DG nommés au CA de la Société d’exploitation du Complexe hôtelier Marina SA

Les cinq (05) membres du Conseil d’Administration (CA) de la Société d’exploitation du Complexe hôtelier de la Marina de Cotonou SA ont été nommés par décret en date du 09 avril 2025 pour poursuivre le mandat en cours.

Ifeshegun Ranti A. AKINDES, représentant de la Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat ; Adidjatou HASSAN ZANOUVI, représentante du Ministère de l’Economie et des Finances ; Hermin HOLOGAN, représentant de la Présidence de la République ; Faizath KORA, représentante du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et Djamal GBIAN TABE, représentant du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable ; sont les cinq membres du Conseil d’Administration (CA) de la Société d’exploitation du Complexe hôtelier de la Marina de Cotonou SA.

Deux Directeurs généraux figurent parmi ces personnalités nommées par décret en date du 09 avril 2025 pour poursuivre le mandat en cours.

Il s’agit de la Directrice générale des douanes Adidjatou HASSAN ZANOUVI et du Directeur général de la Sociétés des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) Ifeshegun Ranti A. AKINDES qui est également DG de la Société des patrimoines immobiliers de l’Etat (SoPIE S.A).

La Société d’exploitation du Complexe hôtelier de la Marina de Cotonou SA est une société à caractère industriel et commercial détenue à 100% par la Société des patrimoines immobiliers de l’Etat (SoPIE S.A). Elle a pour principales activités : la définition et le suivi des objectifs d’exploitation ; l’identification des leviers de développement et d’attractivité ; la gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l’exploitation du complexe.

M. M.

17 avril 2025 par