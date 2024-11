16 produits à l’honneur !

16 Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) ont été remises, vendredi 15 novembre 2024, à seize chef.fe.s d’entreprises dont les produits agroalimentaires ont satisfait à toutes les exigences de conformité. C’est dans le cadre de l’accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en collaboration avec les structures de l’infrastructure qualité au Bénin.

Le mérite de seize entrepreneurs a été célébré, vendredi 15 novembre 2024, à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), dans le cadre de la 2ème édition du programme d’accompagnement opérationnel des MPME à l’accès au marché. Seize produits de ces entrepreneurs déclarés conformes aux exigences de mise sur le marché par l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), ont obtenu l’Attestation de Mise sur le Marché (AMM).

« Vous devenez (…) grâce à ce sésame, les ambassadeurs des produits du terroir, respectant les exigences de mise sur le marché. Vous ne devez plus faire comme les autres. Ça doit être votre credo. Tout le temps, vous devez chercher à faire mieux », a indiqué Casimir Migan, 1er Vice-président de la CCI Bénin et Elu référent du Programme CCI Qualité. Cette reconnaissance, selon lui, fait suite à un long processus né de la collaboration institutionnelle entre la CCI Bénin et les structures de l’infrastructure qualité. Le processus d’accompagnement est apprécié à sa juste valeur par les seize entrepreneurs.

« Nous avons eu le privilège de suivre des formations sur la démarche qualité, les principes d’hygiène alimentaire, d’avoir des séances de coaching et de conseils qui nous ont permis d’être désormais dotés d’un système documentaire, manuel qualité, (…), plan de gestion des déchets et eaux usées », s’est réjouie la porte-parole des récipiendaires, Ruth Doris BIDE promotrice de BISKUITI FABRIC.

Le représentant du DG de l’ABSSA a félicité les promoteurs d’entreprises du secteur de l’agroalimentaire qui ont obtenu leur AMM. Thierno KANHOUNNON a saisi l’occasion pour inviter les autres entrepreneurs à satisfaire aux exigences pour obtenir également leur certificat.

« Soyez convaincus que nous sommes tous mobilisés pour vous aider à réussir. C’est de votre réussite que dépend la réussite du pays. (…) L’État a mis en place dans l’écosystème de l’entrepreneuriat des organismes et des dispositions qui vont vous permettre d’être accompagnés tout au long de la vie de votre entreprise », a indiqué Laurent GANGBES, Directeur général de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME).

Le DG et le SG de la CCI Bénin Raymond ADJAKPA-ABILE ont saisi l’occasion pour prodiguer quelques conseils aux heureux récipiendaires.

Un dispositif de promotion des produits des MPME accompagnées

Le processus ne se termine pas avec la remise des AMM. Selon le 1er vice-président de la CCI Bénin, les 16 produits seront intégrés au dispositif de promotion des produits locaux de la CCI Bénin. Ils bénéficieront de positionnement dans les rayons des grandes surfaces de distribution. Il s’agit du jus de mangue Amdagri de AMDA SARL ; jus de pastèque Benito de la société BENITOKAIROS SARL ; des biscuits à base de farine de blé fabriqués par BISKUITI FABRIC ; du compote de mangue produit par la BOITE A SENS ; du jus de pastèque et d’ananas (Prestige Juice) de COOP AGRO Peace ; de Divina jus d’ananas produit par DIVINA AGRO BUSINESS ; du Jus Chigan 100% naturel extrait de l’ananas pain de sucre par la société 2EDD SARL PRODUITS TROPICAUX ; de la bière blonde artisanale La Natayaise brassée par CHEZ GUILLAUME ; de la farine instantanée sucrée ou non et lactée Pépite d’or du GROUPE PEPITE D’OR ; du jus d’ananas-curcuma mis en bouteille par les Ets PRINCE DE LA PAIX ; du jus d’ananas Junasen de la Société Africaine de l’Agroalimentaire (S3A) ; de Pur jus d’ananas produit par SECRET AGRO ; des salades de fruits frais Shiba de l’entreprise SHIBA ; du Couscous de fonio produit par S.T.D.P2A ; de la moutade à base de néré fabriquée par INTERNATIONAL YABASSERI SARL ; du jus Fruto de l’entreprise AKPA.

« Ces produits et leurs promoteurs participeront aux côtés de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin aux différents événements de promotion de nos produits du terroir au niveau national, régional et international », a indiqué Casimir Migan, 1er Vice-président de la CCI Bénin et Elu référent du Programme CCI Qualité.

