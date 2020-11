11,5 milliards f pour produire du riz Made in Benin

Les rizeries de Malanville et de Glazoué sont mises en concession. Ainsi en a décidé le gouvernement, mercredi 11novembre 2020, en conseil des ministres. Le repreneur des deux industries a un "plan d’investissement d’un montant de 11,5 milliards de FCFA sur dix ans".

Le repreneur, "Premium Rice Mills Industries limited entend créer 600 emplois directs et 3000 emplois indirects autour des deux industries’’. La société investira également pour la gestion d’une chaîne de valeur complète et intégrée du riz, d’une capacité installée de 430.000 tonnes. Aussi, 650.000 producteurs de riz et des centaines de coopératives de riziculteurs seront-ils impactés.

"Les investissements prévus produiront un effet d’entraînement sur la chaîne d’approvisionnement, la logistique, l’entreposage et d’autres industries auxiliaires, le tout axé sur la fourniture d’intrants agricoles, de matériels et outils, notamment les équipements de récolte et de conditionnement du riz paddy", indique le compte rendu du conseil des ministres.

L’objectif étant la labélisation du riz béninois, le conseil a instruit les ministres de veiller à la réhabilitation et à la mise en exploitation des usines.

