03 sociétés agréées au Code des investissements pour divers projets

En Conseil des ministres ce mercredi 19 janvier 2022, trois nouvelles sociétés ont été admises au bénéfice des régimes privilégiés du Code des investissements pour des projets dans le domaine de l’alimentaire, de l’agro-alimentaire et du numérique avec des retombées sur la création de plusieurs emplois et le développement des secteurs concernés.

Agrément de trois sociétés au Code des investissements pour divers projets. Il s’agit des sociétés Solo Industrie Sarl, au régime A, pour l’installation et l’exploitation d’une unité de fabrication et de commercialisation de friandises dans la zone industrielle de Sèmè-Podji ; Isocel SA, au régime des investissements spécifiques, pour le déploiement d’un réseau de fibre optique de type FTTH dans la ville de Cotonou et ses environs ; puis de Grands moulins du Bénin SA, au régime des investissements spécifiques, pour la construction et l’exploitation de silos de stockage de blé au Port autonome de Cotonou.

A.Ayosso

19 janvier 2022 par