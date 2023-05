XPress Cash : un moyen pratique de retirer de l’argent sans carte bancaire chez Ecobank

Ecobank réinvente les services bancaires en République du Bénin en mettant à la disposition de ses clients une innovation de pointe. Grâce à son application Ecobank Mobile, la Banque panafricaine permet à ses clients d’effectuer une multitude d’opérations bancaires à distance, offrant une expérience bancaire unique.

Avec Ecobank Mobile, le client peut gérer son compte Xpress, épargne ou courant et ses transactions à partir de son téléphone mobile.

En plus, il peut créer et recharger une carte virtuelle en toute simplicité, acheter du crédit de communication, approvisionner un portefeuille Mobile Money sans se déplacer.

Mais l’une des fonctionnalités les plus appréciées sur cette application est sans nul doute Xpress Cash.

Xpress Cash est une fonctionnalité innovante qui permet au client de générer à partir de l’application Ecobank Mobile, un code de retrait donnant la possibilité au bénéficiaire de retirer des espèces sans carte bancaire sur un GAB Ecobank dans l’un des 8 pays de l’UEMOA ou auprès d’un point Xpress du pays émetteur.

Simple et pratique, ce service également accessible via le canal USSD *826# séduit ses utilisateurs sur trois points :

• Le tarif : Seulement 1% des frais sont prélevés à l’émission et sont supportés intégralement par l’émetteur

• La commodité : le retrait d’un code Xpress Cash au Gab Ecobank ne nécessite aucune formalité

• La rapidité : un code de retrait Xpress émis peut être retiré de manière instantanée par le bénéficiaire quelle que soit l’heure de la journée

Rappelons au passage que l’émetteur peut utiliser Xpress Cash en sa faveur en cas d’oubli de la carte de débit. Le code est valable pendant 72 heures, et si le retrait n’a pas été effectué avant la fin de ce délai, le montant principal est automatiquement retourné sur votre compte.

En offrant des services bancaires pratiques et efficaces, Ecobank confirme son statut d’acteur majeur du paysage bancaire béninois. D’ailleurs, en 2022, Ecobank Bénin a été couronnée "Banque de l’Année" par le magazine « The Banker », et est considérée comme la référence en matière de banque digitale sur le marché béninois.

31 mai 2023 par