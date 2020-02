WADAGNI visite les installations du BRVM et du DC/BR

En marge des travaux du J-CAP 2020, qui se déroulent en Côte d’Ivoire, le ministre de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI, président du Conseil des ministres de l’UEMOA, a eu une ce mardi une séance de travail avec la BRVM et du DC/BR, deux structures centrales du marché financier régional de l’UEMOA.

Dans un communiqué de presse en date de ce mardi 11 février, le service de communication et relations publiques des deux structures précise que le ministre a visité la salle de cotation, la salle de marché, et a apprécié les infrastructures du BRVM et du DC/BR.

Au cours de cette visite, le président du Conseil des ministres de l’UEMOA a eu des échanges avec le président du Conseil d’Administration, Dr Parfait Kouassi, le directeur général, Dr Edoh Kossi AMENOUVE, et le personnel sur l’état d’avancement de la BRVM et du DC/BR ainsi que les perspectives de développement.

Au cours des échanges avec les responsables du BRVM et du DC/BR, le ministre béninois de l’économie et des finances a réitéré son engagement à accompagner les actions de développement du marché financier régional, qui selon lui, est un levier essentiel pour l’accélération et la durabilité de la croissance au sein de l’ UEMOA.

F. A. A.

